Neuradno: “poroka stoletja” RoberTine že v začetku septembra, razlogi zanjo pa povsem propagandno-politični!

Piše: Gašper Blažič

Vir nas je obvestil, da naj bi policisti iz Urada za varovanje in zaščito dobili obvestilo, da morajo biti v soboto, 6. septembra, vsi obvezno na delovnem mestu. Neuraden razlog: takrat naj bi se poročila premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber.

Vprašanje o tem, ali datum poroke drži, smo poslali v kabinet predsednika vlade. Odgovor še čakamo. Skratka, informacijo preverjamo.

Govorice, da naj bi se premier Robert Golob in Tina Gaber poročila še to jesen, se sicer pojavljajo že dolgo, zato sploh ne bi bilo presenečenje, če bi bila “poroka stoletja” uvod v vročo politični jesen. Le nekaj dni prej, natančneje 1. septembra, se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o evtanaziji, poroka pa naj bi bila dovolj zgodnja, da bi imela velik vpliv na javno mnenje v primeru naslednjih volitev.

Ne glede na to, da se za poroko odloča vse manj parov – vedno več je namreč tistih, ki prisegajo na “koruzništvo”, ki daje parom enake pravice kot pri poročenih, hkrati pa manj komplikacij – pa bi imela Golobova poroka pomembno propagandno-politično vlogo. Tabloidni mediji bi namreč posladkano še več mesecev pisali o tem dogodku, gre pa za tip medijev, ki imajo večji doseg in bi tako vplivali na javno mnenje tistih, ki sicer ne spremljajo politike. To velja zlasti za Odlazkov medijski imperij, ki ima v lasti tako tabloidne revije kot tudi radijske postaje.

Že sedaj pa imamo opravka s preusmerjanjem pozornosti z domačih tem na dogajanje v Gazi, kar je očitno trik, ki je sedanji koaliciji dobro uspel, saj so ankete zaznale dvig podpore vladi. To pomeni, da staro omrežje, ki ga sestavljajo tudi številni sodelavci iz ozadja, dobro funkcionira. Kot pravijo naši viri, pa takšna zakonska zveza tako ali tako ne bi dolgo trajala, zato pa bo imela vsaj kratkoročne politične učinke.

Sicer pa naj spomnimo, da se je estradnica Tina Gaber začela pogosteje pojavljati v javnosti leta 2007, ko je bila izbrana za slovensko Miss Hawaian Tropic. Za nekaj časa je nato poniknila, dokler ni ujela svojo najboljšo trofejo doslej – predsednika vlade …