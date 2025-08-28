Neskončno medijsko hlapčevanje: Nika Kovač je že spet zbrala milijon podpisov za splave

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Kako strahovito medije napihujejo dogodke ob privatnem zavodu 8. marec, kaže izpis brskalnika google o zbiranju podpisov, s katerimi poskušajo na evropski ravni vplivati, da bi lahko ženske iz držav, kjer otežujejo izvedbe splavov, s financiranje Evropske unije splav izvedla v državah, kjer omejitev ni. Ena takšnih je Slovenija. Da je 8. marec zbral milijon podpisov in dosegel “zgodovinski” uspeh, mediji poročajo in ponavljajo že štiri mesece.”

Tako sem nenavadno ravnanje naših medijev, ki so že štiri mesece prodajali iste naslove, opisal 21. aprila letos, ko sem s pisal o tem, kako strahovito so po menjavi oblasti poskočili prihodki iz neznanih virov privatnemu zavodu 8. marec, ki ga je ustanovil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac (Levica), vodi pa ga politična aktivistka vlade Roberta Goloba Nika Kovač. V imenu imajo zapisano še besedo inštitut, da je videti bolj učeno, čeprav ta zavod nima nobene zveze z znanostjo ali izobraževanjem. To pokaže že, ker Zavod 8. marec nima doslej vsa leta niti enega zaposlenega.

V teh dneh so povsem enaki naslovi, kako je temu zavodu uspelo ravno zbrati milijon podpisov, spet preplavili naše medijev. Zdaj menda zaradi tega, ker je to postalo tudi uradno. Zadnje leto so pisali o zbranem milijonu “neuradno”. To lahko sklepamo, če preberemo bolj podrobno, kaj se skriva za že skoraj leto ponavljajočimi se naslovi o milijonu podpisov. In ne evrov na računu.

Da so zbrali milijon podpisov in s tem izpolnili pogoje za vložitev pobude, so nas mediji prvič opozorili decembra lani. Pa pozneje še velikokrat. Da je podpisov 1,2 milijona in da so zmagali, denimo, močno konec marca. Aprila pa še, da so pa zdaj prenehali zbirati podpise, ker jih je več kot milijon. Takšno je bilo to poročanje v preteklosti po naslovih:

S praktično enakimi naslovi so največji mediji in spletni portali preplavljeni tudi zadnje dni. Zavodu 8. marec je že spet uspel zbrati milijon podpisov za reševanje problema splavov. Prva je še eno ponovitev zgodbe o uspehu z milijonom objavila državna STA, ki jo drugi državni in paradržavni mediji prepisujejo. Tako je videti zadnje dni najnovejši ponavljajoči se dogodek o “uspehu” v naših medijih:

Najbolj zabaven je naslov v Slovenskih novicah, ki vsaj ne ponavljajo vsakih par mesecev istega o pravkar zbranem milijoni podpisov. Tam razkrivajo, zakaj je Nika Kovač tako vesela.

Sam sem se na to izjemno medijsko dogajanje, odzval na omrežju X tako:

Zavod 8. marec, katerega politično propagandno dejavnost številni mediji zaradi močnih osebnih povezav med novinarji in politiki levice reklamirajo na načine, ki so že prava sramota, kar kaže tudi ta primer milijona podpisov, posluje denarno povsem ne transparentno. Od kod je denar, je javnosti prikrito. V številnih referendumskih in volilnih kampanjah pa na vso moč pomaga vladnim strankam. V kampanji za predčasne menjave celotnega poslovnega in uredniškega vrha RTVS, da bi tam Robert Golob lahko izvedel čistko janšistov, kot je to sam opisal, je ta Zavod porabil celo drugi največ denarja med vsemi organizatorji kampanj. Več le Svoboda.

Po čiščenju tistih, ki so na strani opozicije v medijih, so praviloma v zgodovini sloveli fašistični, nacistični in komunistični režimi.

Hkrati pa te čistke dodatno pojasnijo nenavadno ravnanje medijev, ki kar naprej ponavljajo iste naslove v propagandne namene za vladne aktiviste in aktivistke.