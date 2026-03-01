Nepridipravi in pedofili vladnega Instagrama

Piše: Spletni časopis

Svet za nacionalno varnost se ta teden ni sestal kot so mnogi napačno sklepali po poročanju medijev. Pa bi se moral zaradi Irana. Namesto tega je zunanja ministrica Tanja Fajon predvolilno iz države članice Nata podprla iranske verske voditelje in s tem interese njihove diktature. S širjenjem tega stališča SD:

Premier Robert Golob, je bil nekoliko bolj previden in ga je skrbelo predvsem za ljudstvo, ki je žrtev. Kar ljudstvo ne pomaga. Ni pa premier sklical Sveta za nacionalno za varnost, na katerega bi moral povabiti tudi šefa največje opozicijske stranke Janeza Janšo. Se je pa ta teden sestal vsaj sekretariat tega sveta. V govorici običajnih ljudi: tajnice. In po tem je vladni Ukom s Petro Bezjak Cirman vesoljni slovenski javnosti sporočil, da je ogrožena naša država, svoboda govora v njej in celo poštenost volitev, ker vlada in šef vlade na Instagramu težje objavljata svoja sporočila. Si predstavljate? Vlada ima lastne spletne strani, celo morje piarovcev, vpliv na večino medijev v državi, svoboda govora in država pa sta ogroženi, če nekoliko težje pošilja svoja propagandna sporočila na Instagram. In ogrožena bi naj bila celo poštenost volitev. Po vzoru Romunije. Čeprav vlada sploh ne nastopa na volitvah. Če se vpleta v kampanjo, je to celo zloraba oblasti. Kdo pa je pomemben na Instagramu? Tina Gaber Golob. Spletna vplivnica iz prve vrste.

Ob vojnah po svetu je glavni problem naše oblasti, kaj bodo sporočali po Instagram. Še čudno, da ni kitajski Tik Tok.

Vlada in njen šef za komuniciranje svoje politike Instagrama ne potrebujeta. Če tam vlada ne bi objavljala, delovanje države, pa tudi svoboda govora, ne bi bili niti najmanj ogroženi. Vpliva na poštenost volitev ni nobenega. A vse to so vam največji mediji gladko zamolčali. Ker vlada večino financira. Zamolčali so vam tudi, da gre pri vsem skupaj za čisto zlorabo vlade za kampanjo za stranko Svoboda, ki se v medijih prikazuje kot žrtev nekakšnega napada. Skoraj vojaškega iz tujine. Še malo pa nas bodo razglasili za Iran. Ker vladajo kot verski skrajneži. Instagrama.

V resnici pa so predvsem nervozni, ker jim na volitvah slabo kaže in so se zapletli še s spletnim vplivnikom Aleksandrom Repićem, katerega sledilci so jim prav na Instagramu sfižili promocijo, kako se danes zaradi Svobode lahko svobodno jé celo burek. Če ne bi bilo Goloba, bi bil prepovedan. Zanesljivo.

Posledica spora z nepridipravom Repićem je bila, da ga je Nacionalni preiskovalni urad aretiral na letališču, ko je priletel iz Dubaja, kamor so kmalu za tem poleteli Iranski droni, ki so zadnja leta množično pobijali Ukrajince. Naša vlada pa je bila tiho.

Aretiran je bil, ker bi naj za nekaj tisoč evrov izsiljeval odvetnika Sebastjana Kerčmarja iz Nove Gorice, ki ga je Repič spravil v težave z objavami na spletnih omrežjih o srečanjih z zelo mladimi najstniki različnih spolov, ki bi naj vsebovala razne oblike spolnosti. Zaradi tega zdaj, kot je opozorila policija, poteka policijska preiskava tudi proti Kerčmarju. A Kerčmarja ne preiskuje nacionalni preiskovalni urad ali NPU. Ta je za največje ribe. Torej Repiće, ki jih preiskujejo na predlog Kerčmarja.

Od kdaj je lokalno izsiljevanje v domeni NPU, ki naj bi se ukvarjal z milijonskim kriminalom?

Kerčmar ni povsem brez povezav z našim premierom, v preteklosti se je za odvetnika pripravljal v odvetniški pisarni Stojana Zdolška, ki zastopa našega šefa vlade. Malo verjetno pa je, da z Golobom ne bi bilo povezano tudi pridržanje Repića in hišne preiskave, ki jih je javnosti pojasnjeval kar šef NPU Darko Muženič, za katerega je znano, da ga je na vrh NPU s čistko nastavil Robert Golob osebno. Repič se je odzval tako, da je za Planet TV ocenil, da je pridržanje Muženiču ukazal Golob. Kakšen organiziran kriminal naj bi bil Repič, da ga preiskuje NPU, Muženič javnosti ni pojasnil. Nekdanji šef policije Dušan Mohorko pa se je začudil tako:

Afera je za Svobodo nerodna, ker so se že v začetku mandata zapletli, še bolj pa vrh Levice, v afero zlorabljanj javnega denarja in mladenk, znano kot afera radiator, kjer Golobovi policiji in tožilstvu nikakor ne uspe do neodvisnega sodišča procesirati Dušana Smodeja, vidne figure ljubljanske alternativne scene v času protestov, s katerimi so zdaj vladajoče stranke prišle na oblast.

Cenzurirana kolumna

Veliko uspešnejši so pri preganjanju Repića. Da sodnih razpletov afere Radiator po Golobovih čistkah v policiji ne bo, sem pred tremi leti čisto naravnost napovedal kot urednik Siol.net v kolumni, ki je po čistki vrha medija izginila iz arhiva objavljenih tekstov. Pa ne le ta kolumna. Zgodili so se še številni posegi. Kaj takega se še v ZDA v aferi Epstein ni zgodilo, da bi mediji, kjer bi Donald Trump izvedel obsežne čistke, kot so jih pri nas na Siol.net, morali umikati in spreminjati že objavljene vsebine v interesu oblasti. Naše oblasti presežejo Trumpa. Svetovno velesilo.

Ker so policijo za politične obračune preveč zlorabljali, pa zdaj ni več prepričljivo. Vsi že vemo, da je bila čista zloraba hišna preiskava pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu, ker bi naj pred petimi leti izdajal podatke, ki jih sploh ni imel, uhajali pa so takrat specializiranemu tožilstvu. Ki ga po petih letih nenadoma preiskuje. Zaplembe komunikacijskih naprav Hojsu (pa tudi Repiću) pa so bile oblika zbiranja podatkov za Roberta Goloba, njegovo stranko in državne medije, ki mu pomagajo v kampanji, kar pokaže drugo podobno dogajanje, ko policija in specializirano tožilstvo tik pred volitvami preganjajo kar štiri poslance NSi zaradi sporočila, ki so ga kriminalisti našli na telefonu nekdanjega šefa DARS Valentina Hajdinjaka, ko so mu ga zaplenili na podoben način, kot so zdaj komunikacijske naprave Repiću ali prej Hojsu. In ugotovili, da bi naj Matej Tonin Hajdinjaku sporočil, da policija zatrjuje, da mu ne prisluškuje in tajno sledi. Podatke o komunikacijah v opozicijski stranki, kako izvaja nadzor nad policijo, so zbirali za potrebe predvolilne kampanje vladajočih, da potem beremo članke v največjih medijih, kako so poslanci NSi menda kriminalci in kako jih oblast, torej Robert Golob, s pomočjo tožilstva zdaj preganja.

Goloba in njegovih se ne sme nadzorovati. Če se pa kaj najde, se pa to naglo izbriše. Tudi iz medijskih arhivov. In preganja. Tudi kazensko.

Po vrhu so parlamentarni nadzor največji opozicijski stranki SDS Golobovi v parlamentu onemogočili že takoj po volitvah. Majhno opozicijsko stranko NSi, ki so ji ta nadzor v celoti predodelili, pa nadzirajo z nadzorom komunikacij njenih poslancev in s pregoni s policijo in tožilstvom, ker niso dovolj pridni in podložni.

Golob ne potrebujejo kriminalcev kot jih je Richard Nixon v aferi Watergate, da bi pridobil podatke o opoziciji za potrebe ohranitve oblasti in kampanjo, ki ravno poteka. Pri nas to dejavnost majhnih kriminalcev izvaja policija s tožilstvom in sodstvom. In to celo ni nič novega. To so počeli že v prejšnjem režimu, ko so policisti, tožilci in sodniki še vsi delali za komunistično partijo in ohranjanje njene oblasti. In tudi po padcu prejšnjega režima se ni veliko spremenilo, kot so povsem jasno pokazale številne afere. Denimo, Kangler ali Patria. Da navedem le dve najbolj razvpiti, ki sta osramotili policijo, tožilstvo in sodstvo.

Ima pa Golob hkrati presenetljivo podobne težave kot jih imajo oblasti v ZDA, ker čista diktatura tipa Iran pa nismo. Dogajajo se mu nepridipravi in pedofili, da o radiatorskih zapletih ne govorimo. Kot se v ZDA afera Epstein.

Ni čudno, da je živčen, če mu še Instagram za predvolilno propagando noče več delati.