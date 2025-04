Nepošteno sojenje bolnemu Radonjiću, ko je bil tudi prisilno priveden – sedaj je sodba razveljavljena

Piše: Spletni časopis

Ker je bil sodnik Zvjezdan Radonjić bolan in se zaradi tega ni mogel braniti, je višje sodišče, senat je vodila Jožica Arh Petrovič, razveljavilo sodbo celjskega okrožnega sodišča na 9.000 evrov denarne kazni za obrekovanje in razžalitev ljubljanskih sodnice Andreje Sedej Grčar in tožilke Blanke Žgajnar.

Na sojenje so bolnega Radonjića takrat prisilno privedli v lisicah. Obsodili pa so ga za trditev, da naj bi mu leta 2019 med sojenjem Milku Noviću za umor direktorja kemijskega inštituta sugerirali, kako naj razsodi v zadevi, s čemer bi naj prizadel njuno čast in dobro ime.

Predsednica senata okrožnega sodišča Gordana Malovič je o zdaj razveljavljeni sodbi lani povedala, da mora obdolženi kazen plačati v treh mesecih po pravnomočnosti sodbe, naloženo je mu tudi plačilo sodnih stroškov, sodne takse in stroškov oškodovank Sedej Grčarjeve in Žgajnarjeve. Vse to je višje sodišče razveljavilo in okrožno sodišče bo moralo ponovno odločati. Višje sodišče je to med drugim pojasnilo s tem, da je nesporno ugotovilo, da se Radonjič zaradi bolezni ni bil sposoben braniti in je bilo sojenje torej nepošteno. Tako:

Prisilne privedbo bolnega sodnika Radonjića, ki je bila skrajno nenavadna, višje sodišče ni presojalo, so pa zapisali, da je vprašanje (ne)ustavnosti in (ne)zakonitosti odrejene prisilne privedbe obtoženca na narok za glavno obravnavo lahko predmet drugih odškodninskih postopkov zaradi zatrjevanega protipravnega odvzema prostosti, ni pa ta kršitev bistvena in relevantna za spodbijanje sodbe.

Je pa bilo relevantno in bistveno, da je bil Radonjič nesposoben sodelovati v sojenju, kar je bilo nesporno ugotovljeno tudi v drugem hkrati potekajočem kazenskem postopku. Izvedensko mnenje je podpisal dr. Bojan Filipič za potrebe postopka okrajnega sodišča v Mariboru. Ravnanje nižjega sodišča, ki ni upoštevalo zdravstvenih težav, je bilo v nasprotju s spoštovanjem človekove osebnosti in dostojanstva v kazenskem postopku, je opozorilo višje sodišče.

Med drugim višje sodišče, v senatu so bili ob Arh Petkovićevi še Saša Kmet in Barbara Žumer Kunc, opozarja, da je zmotno in nenavadno stališče tožilstva v izjavi 20.3.2025, da se psihiatrično izvedensko mnenje o Radonjiću nanaša na drugo kazensko zadevo. Zmotno zato, ker procesna (razpravna) sposobnost v določenem trenutku obstaja ali pa, ne glede na to, za kateri kazenski postopek gre in pred katerim sodiščem. Sodišče je opozorilo še na nenavadnost, da država tožilka v postopku pred prvostopenjskim sodiščem predlagala pridobitev izvedenskega mnenja, v pritožbenem postopku pa je stališče spremenila.