Nemčija predlaga EU dveh hitrosti: Golobova Slovenija na drugem tiru

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

Nemčija predlaga “Evropo dveh hitrosti”, v kateri bi se šest najmočnejših gospodarstev povezalo v jedrno skupino za hitrejše sprejemanje odločitev. Pobuda prihaja v času naraščajočih geopolitičnih napetosti in gospodarskih izzivov, ko EU išče načine, kako okrepiti svojo suverenost, odpornost in globalno konkurenčnost, zlasti na vojaškem in gospodarskem področju. Na Golobovo vlado smo naslovili novinarsko vprašanje, zakaj ni uspel preboj v “jedrno” šesterico.

Nemčija želi po dolgem obdobju počasnega odločanja v Evropski uniji spodbuditi oblikovanje tako imenovane “Evrope dveh hitrosti”, v kateri bi se skupina šestih najmočnejših gospodarstev lahko hitreje dogovarjala o ključnih politikah, poroča Reuters.

Golobova Slovenija brez vabila v “jedrno Evropo”

Nemški finančni minister Lars Klingbeil je poudaril, da trenutne geopolitične razmere zahtevajo bolj odločno in samostojno Evropo, zato je v pismu povabil Francijo, Poljsko, Španijo, Italijo in Nizozemsko k oblikovanju novega formata sodelovanja.

Države naj bi skupaj pripravile ambiciozen program za krepitev evropske suverenosti, odpornosti in konkurenčnosti, pri čemer se EU že sooča z izzivi, kot so odvisnost od kitajskih surovin, nevarnost trgovinskih ovir in razdrobljenost svetovnih trgov.

Klingbeilov predlog temelji na štirih ključnih področjih: pospešitev unije kapitalskih trgov in izboljšanje pogojev financiranja za evropska podjetja, krepitev mednarodne vloge evra kot stabilne in zaupanja vredne valute, tesnejše usklajevanje obrambnih naložb ter zagotavljanje dostopa do strateških surovin, zlasti redkih zemelj.

Pri obrambi želi Nemčija, da bi bila ta v naslednjem večletnem proračunu EU obravnavana kot prednostna naloga in kot potencialni motor gospodarske rasti. Na področju surovin pa poziva k intenzivnejšemu sodelovanju z mednarodnimi partnerji in krepitvi odpornosti dobavnih verig.