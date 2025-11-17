“Naši” TVS se odstotki v anketi strank izidejo na 91,2

Piše: Spletni časopis

Svoboda Roberta Goloba še naprej močno zaostaja za SDS Janeza Janše tudi po dvigu plač v javnem sektorju, odločitvam o obveznem izplačilu zimskega regresa zaposlenim, zimskega dodatka upokojencem in ukinitvi vinjet za rabo cest na Primorskem.

To sta pokazali raziskavi Mediane za TVS in Ninamedie za Dnevnik objavljeni v zadnjih 24 urah. Po obeh bi vlado po volitvah sestavljal Janez Janša (SDS) kot relativni zmagovalec z veliko prednostjo. Je pa TVS rezultate objavila na “depolitiziran” način. Odstotki se jim ne izidejo do sto. Mediana bo za TVS merila do volitev, redno pa že doslej meri za POP TV in Delo. Rezultatov na TVS niso objavili v celoti niti na spletnem portalu MMC, kjer tega ni mogoče pojasniti s pomanjkanjem časa ali prostora pri poročanju. Česa podobnega pri meritvi iste agencije za POP TV in Delo še nisem opazil. Seštevek vseh deležev TVS pokaže 91,2. Moral bi sto. Manjka v prikazu TVS več kategorij, tudi kategorija druge stranke, ki je pomembna, ker jo upoštevam pri preračunih med opredeljenimi za stranke.

Primerjave z meritvami Mediane za POP TV in Delo v zadnjem mesecu, ki jih prikazujem, so zaradi tega rahlo netočne, deleži vse strank so pri TVS rahlo precenjeni. A pri vseh enako. Celoten šlampast zapis spletnega portala RTVS lahko pogledate na koncu članka.

Bistvena razlika, če primerjamo zadnje tri meritve Mediane za različne medije, je, da je po padcu SD Matjaža Hana, ki ga je pokazala meritev za Delo pred tednom, ki bi lahko bila posledica zapletov, ki so povzročili odstop poslanca Janija Prednika (SD), ta stranka s 8,6 odstotki spet poskočila nazaj na tretje mesto pred NSi Jerneja Vrtovca s 6,9 odstotki. Za NSi pa je prva stranke, ki je zadnja leta brez poslancev v DZ: Resni.ca Zorana Stevanovića s 5,8 odstotki. V DZ bi prišle še Levica s 5,4, Demokrati s 4,5 in kot zadnji Prerod s 4,1 odstotka. Ker raziskave pogosto udarijo močno mimo, še posebej pri majhnih strankah, ni gotovo, da bodo Levica, Demokrati in Prerod v DZ in ni mogoče izključiti, da preboj ne bo uspel SNS Zmage Jelinčiča s 3,4 odstotka. Ali še komu nižje. Mediana ne meri skupaj Levice in Vesne, čeprav sta ti stranki že pred časom napovedali skupen nastop na volitvah, izpušča pa tudi stranko Pavla Ruparja in stranko Mi, Socialisit Mihe Kordiša, ki je formalno sicer ravnokar šele nastala.

Na drugačen način meri Ninamedia za Dnevnik. Tam prikazujejo le pet parlamentarnih strank in Demokrate. V preteklosti so še Prerod in SLS, ki pa jih zdaj več ni v glavni grafiki. Tako so to prikazali ta mesec:

Daljša primerjava pokaže, da so “razmerja sil” na vrhu relativno stabilna. Daleč pred vsemi je SDS, sledi Svoboda s precejšnjo prednostjo pred praviloma SD ali NSi, za katerima je pa še vrsta manjših strank, ki imajo resne možnosti, da bodo v parlamentu.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.

