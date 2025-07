Naš državni vrh s Triglavom pluje v Gazo!

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Slovenska vlada je bila glasnejša in bolj načelna od drugih držav, zato pravim, da moč in dostojanstvo ne izvirata iz velikosti. Imate 47 kilometrov dolgo obalo in eno ladjo. Uporabite jo, da prebijete blokade Gaze, bodite zgled, kot ste že bili.”

Tako je za državno RTVS Francesca Albanese čez vikend razkrila načrte našega državnega vrha, ki jo je pred tem sprejel in predlagal celo za Nobelovo nagrado. Priprave na vkrcanje na edino vojaško ladjo Triglav, ki smo jo pred desetletij dobili od Rusov za klirinški dolg, že potekajo, naši državniki se bodo med parlamentarnimi počitnicami, ki se začnejo jutri, z njo prebili v Gazo, kar je neuspešno poskušala že slovita levičarska aktivistka Greta Thunberg, a ji to ni uspelo s civilnim plovilom, ki za ta cilj ni bilo ustrezno. Ni imelo orožja!

Tako je v intervjuju z najboljšim novinarjem RTVS, ki mu je pri diplomi pomagal Hamas, Borisom Vasevom, tajne načrte naših oblasti razkrila Albenesejeva:

Razkritje Albenesejeve na državni televiziji, kjer so te naše oblasti po demokratičnem vzgledu Hamasa nastavile direktorje in urednike in nam od takrat sporoča le še resnico, doslej ni pritegnilo pozornosti in podpore javnosti, ki bi si jo zaslužilo. Celo na portalu Svobode Necenzurirano še niso objektivno poročali, kako veličastna je ideja, da bo vrhovna poveljnica naše vojske Nataša Pirc Musar poveljevala Triglavu, ko se bo prebijal proti prijateljem iz Hamasa v Gazi.

Necenzurirani zaradi trdega dela za Goloba zadnja leta tudi potrebujejo počitnice na ladji Triglav. Hraber podvig naše vojaške ladje pa bo omogočil še dodaten delovni dopust Roberta Goloba s Tino Gaber, za katerega jima nihče ne bi mogel očitati, da ga je plačal Tomaž Subotič. Pa še stroški se bodo šteli v obrambni proračun, ki ga moramo nujno povišati.

Povrhu pa bo Golob dokazal, da se hrabro upira Donaldu Trumpu in ZDA, od koder so sporočili, da črnjenja ZDA in Izraela Albanesejeve ne bodo več dopuščala. Kar je bil nezaslišan pritisk na pravosodje, saj se Albanesejeva razglaša za mednarodno pravnico in to brez pravosodnega izpita. Kar je v Sloveniji najvišja kvalifikacija.

Na ladji bo lahko Golob Necenzuriranim dal tudi neposredna in natančna navodila, kaj vse morajo pisati o Janši in drugih konkurentih, tudi tistim iz vlade, da ne bodo še naprej sekali v prazno in po napačnih tudi v volilnem letu. Koga vse bo na ladjo še povabil iz TVS in POP TV, pa javnost ne sme izvedeti, ker je to skrivnost. Zanesljivo pa bosta zraven Marcel Štefančič in Tanja Gobec.

Na naši edini vojaški ladji predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič mediji ne bo očitali, da je izbrala neposrečeno obleko in da kaže koščke kože, za katere bi bilo bolje, da jih skrije celo pred Borom Zuljanom. Čeprav ima ta menda rad vse na njej.

Ker so bili posamezni mediji že spet zlobni, kot že takrat, ko so ji lažnivo podtikali, da se je intimno zapletla z Zuljanom, kar se je, jim je čez vikend zapisala tole:

Glavni in edini poročevalec iz prodora proti Gazi vrha naše oblasti z ladjo Triglav bo seveda Boris Vasev, ki je objavil tudi veličastno razkritje Albaneseje o poti našega državnega vrha v Gazo in ki bo poskrbel tudi, da se bo v medijih poročalo le pravilno. Kot se je že v preteklosti. Kar so dokazali že protesti judovske skupnosti čez njega:

Za nadzor, da Vaseva ne bi zaneslo, pa bo skrbel Matej T. Vatovec iz Levice, ki se bo trikrat dnevno v živo oglašal iz tega mirovniškega posega naše države na Bližnjih vzhod z edino vojaško ladjo, ki jo imamo.

Herojsko bo.

Nazadnje so se tej ladji, ko je bila na pomembni mednarodni misiji pomoči migrantom, pokvarili vsi trije motorji (in še kaj) takoj po tem, ko je izplula, kar po zakonih verjetnosti pomeni, da ji bo tokrat zelo verjetno uspelo priti vsaj iz Jadranskega morja in da bodo motorji in drugo na krovu odpovedali šele pozneje.

Saj veste, ruska roba.

To bo nekoliko zapletlo juriš našega državnega vrha proti Gazi, pozitivna plat pa bo, da Izraelci ne bodo preveč hudi, ker ladja tako ali tako ne bo prišla do njihovih teritorialnih voda, kar je pred časom uspeli bolj turističnemu plovilu Thunbergove, ki ni bilo ruskega izvora. A so jo po tem Izraelci vrnili nazaj na Švedsko. In ne v Gazo, kjer bi bilo za mlado damo prenevarno.

Vrnil pa bo naše politike nazaj v domovino sčasoma naš sijajni Falcon, ki so ga v vladi še v času šefa vlade Antona Ropa kupili za ranjence. Če ravno ne bo pokvarjen. In to iz Krete, do koder bodo Triglav sile Nata privlekle. In kjer bo potem ladja ostala na poletnih počitnicah.

Tam bodo ostali tudi necenzurirani, za katere bo na Falconu, ker je majhen, zmanjkalo prostora in bodo poslej poročali kar iz naše edine vojaške ladje.

Bo vsaj neka korist od nje. In bolj varno bo. Pa še povišalo bo proračun za obrambo.