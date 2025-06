Napad na župana Ribnice – zakaj skrivajo, da gre za Rome?

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po napadu pripadnikov romske skupnosti na župana občine Ribnica Sama Pogorelca, skupila pa jo je tudi policistka, ki ga je poskušala braniti, pozneje pa še mladenič, se je na dogodek odzvala Skupnost občin Slovenije, ki pa v odzivu, podobno kot policija in del medijev pri poročanju, ne omenja vpletenosti pripadnikov romske skupnosti.

Kot poročam v članku Romi pretepli župana Ribnice, policistko in mladeniča je policija osumljene nasilja našla, a zakonskih razlogov, da bi lahko tožilci odredili pripor, ni bilo. To so v posebni izjavi, v kateri tudi ne omenjajo Romov, potrdili tudi iz vrhovnega državnega tožilstva. V skupnosti občin Slovenije sekcijo mestnih občin vodi Gregor Macedoni (Novo Mesto), občin s sedežem upravnih enot Gregor Košir (Kočevje) in sekcijo preostalih občin Nejc Smole (Medvode). Izjava je takšna:

“Spoštovani, v Skupnosti občin Slovenije z ogorčenostjo spremljamo poročila o fizičnem napadu na župana Občine Ribnica, Sama Pogorelca, ki se je zgodil na prireditvi v Ribnici. V incidentu sta bila poleg župana poškodovana tudi občan in policistka, ki je posredovala. Dogodek nas je pretresel in vzbudi resno zaskrbljenost glede varnosti izvoljenih predstavnikov lokalne skupnosti. Nasilje nad županom ni le napad na posameznika, temveč tudi grob poseg v delovanje demokratičnih institucij in skupnostnih odnosov. Takšna dejanja so nedopustna in zahtevajo jasno, enotno obsodbo vseh, ki si prizadevamo za odprto, varno in sodelujočo družbo. V Skupnosti občin Slovenije izražamo vso podporo županu Pogorelcu, njegovi družini ter prizadetim v dogodku. Hkrati pozivamo pristojne organe, da ukrepajo odločno in zagotovijo učinkovito zaščito lokalnih funkcionarjev, ki svojo nalogo opravljajo v javnem interesu in pogosto pod velikim pritiskom. Nasilje ne sme imeti mesta v slovenski družbi. Lokalna skupnost mora ostati prostor spoštovanja, sodelovanja in varnosti za vse.”

Zaradi nenavadnega obveščanja medijev, ki ga je tokrat prekinil napadeni župan, ki je na družabnem omrežju sam opozoril, kdo ga je napadel, se je med ljudmi že prijelo, da policija in mediji v takšnih primerih govorijo o občanih, ki so znani po posebno dobrem golažu.

Če si v skupnosti voditelji in mediji ne drznejo povedati niti, za kaj gre, je malo verjetno, da bodo (bomo) rešili težave.

Zdi se, da je razlog za nenavadno ravnanje ideja, da bi z natančnejšim opisom širili nestrpnost med različnimi narodnimi skupnostmi. To poskušajo vladajoči z visokimi globami za kršilce še dodatno določiti v medijskem zakonu. A to preganjanje vsake nestrpnosti v medijih se ne ujema s politiko države, kjer pa predsednica države Nataša Pirc Musar na ravni EU mirno obsodi Izrael genocida nad Palestinci in ni slišati pomislekov, da s tem širi nestrpnost med pripadniki različnih narodov in religij, ki se vojskujejo.

S posebno izjavo so se odzvali tudi na vrhovnem tožilstvu, kjer tudi ne navedejo, za katere občane gre. Tako so zapisali:

“Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (VDT RS) smo bili danes seznanjeni s podrobnostmi napada, ki se je dan prej zgodil v občini Ribnica. Po tem, ko smo pridobili podatke s pristojnega ODT in po pojasnilu policije ugotavljamo, da so policisti storilce identificirali in o vsem sproti obveščali dežurnega državnega tožilca. Ker v obravnavani zadevi niso bili izpolnjeni zakonski pogoji za pridržanje, privod ali predlog za odreditev pripora zoper osumljene, bo policija po končanem postopku na pristojno okrožno državno tožilstvo posredovala kazensko ovadbo.

Na VDT RS obsojamo vsakršno nasilno dejanje in se zavedamo resnosti tovrstnih kaznivih dejanj. Prepričani smo, da bosta policija in pristojno okrožno državno tožilstvo ravnala hitro in učinkovito, da bodo okoliščine napada čim prej v celoti raziskane, storilci pa primerno sankcionirani.

Na državnem tožilstvu si z dosledno kaznovalno politiko prizadevamo za ustrezno sankcioniranje vseh storilcev kaznivih dejanj . S tem posledično prispevamo k varnosti državljanov, zaupanju v pravosodni sistem in v pravno državno.”