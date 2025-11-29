“Namesto, da bi RTV zahtevala povrnitev stroškov za zgrešeno napoved referenduma, povabijo direktorico, ki manipulira”

Piše: Celjski glasnik

Če doslej kdo ni verjel, da so v Sloveniji agencije za merjenje javnega mnenja bolj namenjene ustvarjanju javnega mnenja, se je v to lahko prepričal preteklo nedeljo.

Mediana, ki jo zajetno financira nenazadnje tudi RTV Slovenija in ki velja za “zaščitnika” leve politike je namreč podala popolnoma zgrešene napovedi izida referenduma.

Je pa TVS fenomenalna v svoji npristraskosti. Namesto, da bi zahtevali povrnitev stroškov za popolnoma zgrešene ankete, povabijo direktorico Mediane v studijo, kjer ponovno pametuje in manipulira.

Dajte najeti neodvisno mednarodno agencijo, ki bo objektivno merila javni utrip. https://t.co/4rOMeVdwb0 — Boštjan Perne (@bostjanperne) November 25, 2025

Prva dama te agencije Janja Božič Marolt je za nameček prišla kar na nacionalni medij in hitela razlagati kaj vse je šlo narobe, da niso uspeli pravilno napovedati rezultatov. A bolj kot njene navedbe so lahko ljudi prepričala dejstva, da gre pri Mediani bolj kot za merjenje javnega mnenja za ustvarjanje javnega mnenja. Vendar tokrat za razliko od ustvarjanja novih obrazov niso uspeli ljudi prepričati, da bi verjeli levici. A kot je že v navadi, ponovno agencija ni nič kriva pri tem.

