Namestnica predsednika KPK Divjak za Radio Slovenija: Kršitev je kršitev, tudi če gre za en SMS

Piše: C. R.

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je o ugotovitvah, da je premier Robert Golob kršil integriteto s pošiljanjem dveh sporočil nekdanji ministrici Tatjani Bobnar, za Radio Slovenija poudarila, da je zakon jasen, kršitev pa kršitev, ne glede na to, ali gre za en SMS ali 100.

Golob je v njih med drugim zapisal, da postaja resno zaskrbljen zaradi kadrovske slike v policiji. Po zakonu o organizaciji policije premier nima pristojnosti, po zakonu o vladi pa lahko usmerja delo ministrov, a na podlagi usmeritev vlade, ki pa takih usmeritev ni sprejela, je dejala Divjak. Golob je že napovedal, da bo odločitev sodno izpodbijal.

Divjak je ob tem potrdila, da kršitev integritete nima predvidene neposredne sankcije.

Pričakuje tudi, da bi lahko že pred volitvami sprejeli odločitev v zadevi Karigador.