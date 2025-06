Največja vojaška skrivnost desetletja: Kako so ZDA napadle iranske jedrske objekte

Piše: Sara Kovač (Nova24tv)

V noči s sobote na nedeljo so Združene države Amerike izvedle eno najbolj sofisticiranih vojaških operacij v zadnjem desetletju. Medtem ko je svet spremljal dogajanje v Pacifiku, so ZDA v popolni tajnosti napadle tri ključne jedrske objekte v Iranu: Fordow, Natanz in Isfahan. Cilj operacije, imenovane Midnight Hammer, je bil jasen: onemogočiti iranske zmogljivosti za bogatenje urana, in s tem preprečiti razvoj jedrskega orožja.

Operacija se je začela z usmerjeno prevaro. Več bombnikov B-2 Spirit je vzletelo iz baze v Missouriju in se usmerilo proti Pacifiku, kar je sprožilo govorice, da se ZDA pripravljajo na posredovanje iz oporišč v bližini Guama. A v resnici je bila to le dimna zavesa.

Prava operacija je potekala v nasprotni smeri. Sedem bombnikov B-2, skoraj nevidnih za radar, se je v popolni tišini in z minimalno komunikacijo napotilo proti vzhodu. Po večkratnem dolivanju goriva v zraku so prečkali evropski in bližnjevzhodni zračni prostor. V operaciji je sodelovalo več kot 125 ameriških letal, vključno z droni, bojnimi letali in enotami za elektronsko zaščito.

Napad – zračna in pomorska usklajenost

Ob 2.10 zjutraj je prvi bombnik odvrgel eno izmed skupno 14 bomb GBU-57/B “Massive Ordnance Penetrator”, t. i. “bunker busterjev”, težkih 13.600 kilogramov. Bombe, sposobne prebiti do 60 metrov betona ali 200 metrov zemlje, so bile namenjene ciljem v Fordowu, ki se nahaja globoko pod zemljo. Hkrati je ameriška jedrska podmornica razreda Ohio iz Arabskega morja izstrelila več kot 20 križarskih raket Tomahawk proti objektu v Isfahanu. Nizko leteči in radarsko neopazni Tomahawki so dosegli cilje skoraj istočasno z bombami iz zraka.

Sinhronizacija pomorskega in zračnega napada je ohranila element presenečenja. Pentagon ni razkril, katera podmornica je sodelovala, vendar glede na število izstrelkov strokovnjaki domnevajo, da je šlo za USS Georgia.

Elektronska vojna in neodzivna obramba

Operacija je vključevala tudi elektronske motnje, vabe in izstrelke za zatiranje protizračne obrambe, kot so visoko hitrostne rakete AGM-88E AARGM. Glavno udarno skupino so varovala letala četrte in pete generacije. Iranska obramba se ni odzvala. Niti en protiletalski izstrelek ni bil izstreljen, nobeno bojno letalo ni poletelo. Radarji niso zaznali napada, sistemi protizračne obrambe pa so ostali tihi. Pentagon je potrdil, da ni bil poškodovan noben bombnik in da so bili vsi cilji uspešno zadeti.

Prvi dokazi in sporočilo Washingtona

Satelitske slike podjetja Maxar Technologies so pokazale obsežne kraterje na gorskem grebenu nad Fordowom. Vendar škoda v globokih podzemnih objektih še ni povsem znana. Ameriški predsednik Donald Trump in obrambni minister Pete Hegseth sta poudarila, da cilj operacije ni bil zamenjava režima, temveč zgolj onemogočanje jedrskega razvoja. Hegseth je dejal: “Sporočilo je jasno – Iran ne bo imel jedrskih zmogljivosti.”

Teheran brez odgovora, a grožnje ostajajo

Čeprav ameriška administracija poudarja, da je bila operacija enkratna in usmerjena izključno na uničenje iranskih jedrskih zmogljivosti, razmere na terenu nakazujejo, da so posledice lahko dolgotrajne in resne. Če bi se ZDA še naprej vključevale v spopade na Bližnjem vzhodu, bi lahko Iranska revolucionarna garda aktivirala zavezniške oborožene skupine v Iraku, Siriji in Jemnu, ki so že v preteklosti napadale ameriške cilje v regiji. Čeprav je bil Hezbolah več let najpomembnejši iranski zaveznik, je njegov vpliv močno oslabljen po več zaporednih izraelskih napadih. Zato vse več govoric nakazuje, da bi lahko napadi iz Jemna, kjer delujejo iranski zavezniki Hutiji, postali pogostejši.

Analitiki menijo, da Iran ne bo poskušal vojaško preseči ZDA ali Izrael, temveč bo verjetno izbral strategijo izčrpavanja – dolgotrajne napade nizke intenzivnosti, ki naj bi politično in gospodarsko oslabili nasprotnika. To pa je scenarij, ki se ga je predsednik Trump že v izhodišču skušal izogniti.

Operacija Midnight Hammer je s taktičnega vidika izvedena skoraj brezhibno: v manj kot pol ure so bili zadeti trije strateški cilji, brez življenjskih izgub na ameriški strani in brez odziva iranske obrambe.