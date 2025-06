Najnižja gledanost Dnevnika in Odmevov v zadnjih desetih letih

Piše: Moja Dolenjska

Finančno stanje na nacionalni televiziji je vse slabše. Kljub letošnjemu dvigu RTV prispevka se zavod, ki ga vodi Natalija Gorščak, še vedno ni izkopal iz rdečih številk. Niso pa le finance tiste, ki bi morale skrbeti vodstvo nacionalne televizije. Podatki razkrivajo, da je gledanost informativne oddaje Dnevnik pod zdajšnjim vodstvom Televizije Slovenije na najnižji ravni v zadnjih desetih letih, poroča portal Info360.

Podatki kažejo, da je bil delež gledalcev najvišji med letoma 2014 do 2018, ko je Televizijo Slovenija vodila Ljerka Bizilj, leta 2019 je funkcijo prevzela Natalija Gorščak do leta 2021, ko jo je s tega položaja razrešil Programski svet RTV Slovenija; v letu 2020 je sicer Televizija Slovenija zabeležila rahlo rast deleža in največje število gledalcev, a to je bilo covidno leto.

Od leta 2023, ko je vajeti prevzela direktorica Ksenija Horvat, je po številu gledalcev in deležu javna televizija dosegla novo dno. Informativno oddajo Dnevnik je lani spremljalo v povprečju 121.900 gledalcev oziroma približno vsak šesti gledalec televizije (17% delež).

Na najnižji toči v zadnjih desetih letih je po številu gledalcev in deležu tudi večerna informativna oddaja Odmevi. Podatki RTV kažejo, da je delež gledanosti v desetih letih padel za pet odstotnih točk – s 17 odstotkov na 12 odstotkov oziroma 72.00 gledalcev.

Preverili so tudi, kakšna je bila gledanost oddaje Studio City pred ukinitvijo in kakšna je zdaj gledanost oddaje Marcel. Najvišja gledanost oddaje Studio City je bila leta 2020, med epidemijo koronavirusa. V letu 2024, ko se je oddaja pod novim imenom vrnila na male zaslone, pa je gledanost nižja in primerljiva tisti iz leta 2017. Oddajo Marcel gleda šele vsak osmi gledalec, ki je takrat pred televizijskim zaslonom.