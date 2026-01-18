Naj verjamemo ali ne? – Policisti naj bi skupaj z gasilci bežali iz romskega naselja

Piše: Moja Dolenjska

V romskem naselju Lokve v Črnomlju je v noči s torka na sredo prišlo do nenavadnega dogodka. Potem ko je v naselju zagorel avtomobil, so na pomoč prihiteli gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Črnomelj in policisti, ki pa so jih Romi napadli. Vanje so metali snežne kepe in druge predmete, zaradi česar so se gasilci umaknili, z njimi pa tudi policisti, kar je skorajda nepredstavljivo.

Kot je povedal poveljnik PGD Črnomelj Matjaž Vardjan, je bilo na kraju približno deset Romov, ki so najprej začeli metati snežne kepe v policiste, nato pa še v gasilce, ki so gasili goreče vozilo. Eden od gasilcev je dobil kepo v čelado, dva gasilca so ciljali, a zgrešili. Zato so gasilci prenehali gasiti, pospravili so opremo in odšli domov. Tudi med odhajanjem so vanje metali kepe in druge stvari.

