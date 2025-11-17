Piše: Celjski glasnik

Slovenski državljan se danes ukvarja kako priti v javnem zdravstvu do zdravnika, na Dolenjskem se ukvarjajo kako svojim prebivalcem zagotoviti varnost, poplavljenci pa se še danes ukvarjajo kako do svojih domov.

Mladi se ukvarjajo kako do lastnega domovanja, a imamo Roberta Goloba, ki se ukvarja kako bodo državljani dostopali do orodij umetne inteligence.

Naj mu nekdo pove, da če nimajo zdrave »kmečke« pameti, jim tudi umetna inteligenca ne bo pomagala!

To velja tudi za vse lažnivce in bleferje, ki vodijo in uničujejo Slovenijo 🫣 pic.twitter.com/NGC5tWbsaQ — Dr. Robert Rozic (@robert_rozic) November 12, 2025

Tako namesto, da bi Robert Golob uredil javno zdravstvo in omogočil zdravnikom normalno delo v javnih ustanovah, se bi ukvarjal kako bo na podlagi platforme javnemu zdravstvu zagotovil dostop do umetne inteligence.

