Piše: Celjski glasnik
Slovenski državljan se danes ukvarja kako priti v javnem zdravstvu do zdravnika, na Dolenjskem se ukvarjajo kako svojim prebivalcem zagotoviti varnost, poplavljenci pa se še danes ukvarjajo kako do svojih domov.
Mladi se ukvarjajo kako do lastnega domovanja, a imamo Roberta Goloba, ki se ukvarja kako bodo državljani dostopali do orodij umetne inteligence.
Tako namesto, da bi Robert Golob uredil javno zdravstvo in omogočil zdravnikom normalno delo v javnih ustanovah, se bi ukvarjal kako bo na podlagi platforme javnemu zdravstvu zagotovil dostop do umetne inteligence.
