Na shodu ta petek se bo protestiralo tudi proti Jankovićevim rabotam glede C0

Piše: Aleš Primc

Pridite na Veliki protikorupcijski shod ob ustanovni seji Državnega zbora, ta petek, 10. 4., ob 15h.

Korupcija eden največjih problemov Slovenije, ki duši prihodnost mladih in starejših. Ljudje na položajih, ki izvajajo koruptivne posle, so čedalje bolj predrzni in nasilni. To smo videli tudi na posnetkih, ki so bili predstavljeni v predvolilni kampaniji. Po volitvah hočejo skrajno levičarske stranke Svoboda, SD in Levica ter največji mediji to temo pomesti pod preprogo. Tega ne smemo dopustiti. Vabljeni, da se na dan, ko bo začel z delom novoizvoljeni Državni zbor, množično zberemo pred Državnim zborom in rečemo naš odločen: »NE KORUPCIJI« ter spodbudimo poslanke in poslance, da tej temi posvetijo veliko pozornost. Dobrodošli! S seboj prinesite transparente in slovenske zastave.

Boj proti kanalu C0 se nadaljuje!

Kljub temu, da je Zoran Janković koruptivno zaključil gradnjo nevarnega in nezakonitega kanala C0, ki bi zastrupil vodo, ki jo vsak dan uporablja več kot 400.000 ljudi, se naš boj nadaljuje! Janković kanala C0 še ne sme spustiti v obratovanje, saj ni pridobil presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja, prav tako niso bila izdana uporabna dovoljenja. Na upravnem sodišču potekajo zelo pomembne sodne bitke prav o teh zadevah. Ključno je, da nadaljujemo za našimi shodi in s tem ohranjamo pozornost javnosti in medijev na to ekološko bombo, ki ji nasprotuje stroka, Nacionalni inštitut za nacionalno zdravje, zdravniki ter mnogi drugi.

Zadnji del kanala C0 je bil zgrajen nezakonito in tudi v nasprotju z nezakonitim gradbenim dovoljenjem!

Gradnja kanala C0 je v nasprotju z nezakonitim gradbenim dovoljenjem, ker so ga zgradili na napačni trasi, več kot 10 m od trase določene v gradbenem dovoljenju po celotni dolžini. Prav tako ni zagotovljen 15 metrski pas od brega Save. Porušen je bil protipoplavni nasip. Izkopi so se izvajali s težko gradbeno mehanizacijo, kljub temu, da bi se morali izvajati ročno, saj bi moral investitor po gradbenem dovoljenju zavarovati lokalno vegetacijo tipa »Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov. O teh in ostalih nezakonitostih so bile obveščene pristojne inšpekcijske službe, na Upravno sodišče sta bili vloženi tožba in zahteva za zadržanje gradnje. Noben od navedenih organov ni preprečil gradnje!