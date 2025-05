Na letni ravni najizrazitejše podražitve pri hrani in brezalkoholnih pijačah; v enem mesecu obutev dražja za petino

Piše: Moja Dolenjska

Zgolj v aprilu 2025 se je obutev podražila za neverjetnih 20 odstotkov, cene hrane in brezalkoholnih pijač so se v povprečju v letu dni zvišale za 5,9 odstotka, oblačila in obutev za 4,2 odstotka. Za 9 odstotkov je bila dražja oprema za šport, taborjenje in rekreacijo na prostem. Podražili so se tudi počitniški paketi (za 13,6 odstotka).

Podatke je včeraj objavil Statistični urad RS, ki pa je ugotovil, da so bile cene življenjskih potrebščin na letni ravni v primerjavi z lanskim aprilom v povprečju višje zgolj za 2,3 odstotka, tolikšna je inflacija.

Zapisali so, da so letno inflacijo najbolj zvišale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. Mesečna (aprilska) inflacija pa je bila 1,3-odstotna.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so se v povprečju v letu dni povišale za 5,9 odstotka, oblačila in obutev za 4,2 odstotka, zdravstvo za 4 odstotke, izobraževanje za 3,5 odstotka ter rekreacija in kultura za 3 odstotke. Cene v restavracijah in hotelih so bile višje za 4,4 odstotka. Storitve so bile dražje za 3,2 odstotka, alkoholne pijače pa za 3,3 odstotka.

Če pogledamo zgolj leto 2025 (do aprila), so se najbolj podražila oblačila in obutev (za 6,1 odstotka), rekreacija in kultura za 5,4 odstotka.

V aprilu pa so izstopale podražitve obutve in počitniških paketov. Aprila je bila obutev dražja za neverjetnih 20 odstotkov. Počitniški paketi so bili dražji za 13,6 odstotka. Za enormnih 26,3 odstotka se je podražil letalski potniški promet. Za 9 odstotkov pa oprema za šport, taborjenje in rekreacijo na prostem.

V aprilu je bila hrana v povprečju dražja, pri tem se je zelenjava podražila za 4,2 odstotka, meso za 2,6 odstotka.

Navajajo, da so drugi strani inflacijo za 0,1 odstotne točke ublažila cenejša tekoča goriva (za 6,3 odstotka), goriva in maziva za osebna vozila (za 3,1 odstotka) ter potrošni material za gospodinjstvo, ki se je pocenil za 4,1 odstotka, je objavil Statistični urad RS.