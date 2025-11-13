Na KPK očitno prihaja še en vprašljivo usposobljen FDV-jevec

Piše: Moja Dolenjska

Kandidacijska komisija je predsednico republike Natašo Pirc Musar včeraj obvestila o primernosti prijavljenih kandidatov za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in njegovega namestnika. Ob tem je kot zelo primerna za predsednika ocenila aktualnega šefa KPK Roberta Šumija in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik, za namestnika pa novinarja RTV Slovenija Aleša Kocjana.

Precej očitno je Kocjan politična izbira, podobno kot je bil pred leti novinar Rok Praprotnik, ki je prav tako zasedel funkcijo namestnika predsednika KPK, danes pa je neznano kje. Kocjan je namreč končal študij novinarstva in politologije na Fakulteti za družbene vede. Diplomiral je na temo priseljencev z Balkana, magistriral pa na temo vojske oziroma mednarodnih vojaških sil. Medtem pa je iz dosedanjega delovanja KPK jasno, da mesto v senatu KPK zahteva predvsem človeka z dobrim pravnim in ekonomskim znanjem.

Takšno imenovanje sicer dopušča pomanjkljivo napisan zakon o preprečevanju korupcije, ki sicer določa, da mora imeti kandidat visokošolsko izobrazbo, ne pa tudi kakšne smeri mora biti ta. Pri tem se zdi, da je bil zakon leta 2010 pisan predvsem na kožo Roku Praprotniku, pozneje pa ni bil dopolnjen in bo očitno omogočil, da se na isto funkcijo zavihti še en FDV-jevec.

Se pa sicer ob tem postavlja tudi vprašanje, ali Kocjan sploh izpolnjuje vse predpisane pogoje za mesto namestnika predsednika KPK. Zakon namreč določa, da mora imeti kandidat najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidira, ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju, česar pa Kocjan kot novinar dokaj očitno nima.