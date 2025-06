Na državni proslavi tudi “dvojec”, ki je Slovenijo pripeljal v družbo balkanskih kriminalnih struktur

Piše: A. H. (Nova24tv)

Državne proslave ob dnevu državnosti se je udeležil državni in politični vrh, manjkal pa ni niti “dvojec”, ki je najbolj “zaslužen” za sedanje stanje Slovenije. Tako je na Facebooku zapisal politični analitik Miran Videtič, ki je prepričan, da sta Slovenijo “ravno onadva pripeljala v družbo srbskega predsednika Aleksandra Vučića in balkanskih kriminalnih struktur”.

Po njegovih besedah sta Milan Kučan in Zoran Janković “zaslužna” za to, da država danes trpi pod bremenom korupcije in politične stagnacije, kar je podprl z omembo “romanja na magistrat” leta 2011.

“Romanje na magistrat”, ki se je zgodilo 10. oktobra 2011, ostaja eno izmed najbolj spornih poglavij v slovenski politiki. Takrat je 26 uglednih javnih osebnosti javno podprlo Jankovićevo kandidaturo za premierski položaj, s čimer naj bi preprečili zmago Janeza Janše in njegove Slovenske demokratske stranke. To se seveda ne bi zgodilo brez “licence”, pridobljene s strani Kučana, saj ta sodeč po nedavnih izjavah Vladimirja Prebiliča in Boruta Pahorja ni le “mit”. A romanje na magistrat je bil po mnenju številnih zrežiran “show”, kjer je Janković, že takrat obremenjen s sumi korupcije, kot so afera Stožice in odpis 29 milijonov evrov dolga, s pomočjo intelektualcev utrdil svojo oblast v Ljubljani.

Ta dogodek, ki ga nekateri označujejo kot izdajo nacionalnih interesov, je po mnenju kritikov omogočil nadaljevanje tranzicijskih praks, ki še danes bremenijo državo. Milan Kučan, ki velja za simbol tranzicijske levice, je takrat s svojim prihodom na magistrat pokazal svojo zvestobo obstoječemu sistemu, ki ga kritiki obtožujejo ohranjanja globoke države.

Njegova prisotnost na včerajšnji proslavi, kjer je bil v ospredju skupaj z Jankovićem, zagotovo sproža ogorčenje med tistimi, ki ga obtožujejo, da je z molkom in političnim manevriranjem omogočil koruptivne prakse, ki so Slovenijo pripeljale do današnjega stanja, medtem ko danes brez težav s prstom kaže na druge, konkretno na prvaka SDS.

Kučanova vloga pri Jankovićevi podpori ni le zgodovinska napaka, ampak po mnenju mnogih zavestna strategija za ohranjanje vpliva tranzicijske elite.

Sicer pa, kot rečeno, na državni proslavi se je zbral celotni državni in politični vrh.