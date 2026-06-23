Na državni proslavi imamo pač državne simbole, pravi osamosvoljitelj Bavčar

Piše: Nova24tv

Odločitev, da bodo na letošnji proslavi ob dnevu državnosti dovoljeni izključno slovenski simboli, je zmotila borčevske organizacije in njihove politične zaveznike, ki preko osrednjih medijev napadajo odločitev, da se iz proslave izključi simbole, od katerih se je leta 1991 Slovenija osamosvajala. “Govorimo o državni proslavi in na državnih proslavah imamo pač samo državne simbole”, pa meni osamosvojitelj Igor Bavčar.

Slovenska osamosvojitev obeležuje rojstvo sodobne slovenske države, letos pa bomo 25. junija obeleževali že 35 let samostojne in suverene države. Na predvečer tega za Slovenijo ključnega dogodka bo potekala že tradicionalna državna proslava, ki bo tokrat imela bolj domoljubno noto kot v času prejšnje vlade.

Je pa ravno podpornike prejšnje leve koalicije in borčevske organizacije zmotilo sicer popolnoma normalno dejstvo, da bodo dovoljeni izključno slovenski simboli na letošnji proslavi. Sedaj moralizirajo in s pomočjo njim naklonjenih medijev iz tega ustvarjajo afero, ter napovedujejo bojkot obletnice slovenske osamosvojitve. Temu se morda ne gre preveč čuditi, saj so številni med njimi ali pa njihovi predhodniki tako ali drugače bojkotirali tudi samo osamosvojitev.

Letošnji protokol zahteva, da imajo prapori in zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije in ne rdečih zvezd ali drugih znakov, ki ne spadajo med slovenske simbole. Gre za povsem razumno potezo, saj so bile rdeče zvezde leta 1991 na čeladah okupatorja, ki je streljal po slovenskem narodu. Kot je pojasnil vodja državnih proslav Jelko Kacin, so na proslavi dobrodošli in zaželeni vsi, “ki jim je Slovenija intimna opcija”. Očitno pa to ne velja za ostarele partizanske borce in njihove potomce, kot tudi ne za pripadnike Društva TIGR Primorske. Slednji so skupaj z Zvezo borcev za vrednote NOB napovedali bojkot proslave, saj imajo njihovi prapori na vrhu petokrako zvezdo. Namesto, da bi se prilagodili in šli s časom naprej, trdijo, da tako nova oblast izključuje “pomemben del dediščine slovenske zgodovine”. Menijo namreč, da je prav rdeča revolucija skupaj s svojimi simboli, pod katerimi so Slovence pobijali leta 1945, in katerim so se ti leta 1991 uprli, “ključen temelj slovenske državnosti”. Seveda ne pojasnjujejo, kako je lahko temelj slovenske državnosti znak agresorske JLA.

V Društvu TIGR Primorske pa trdijo celo, da gre za “arbitrarno diskriminacijo” do določenih organizacij civilne družbe in da odločitev, da so na državni proslavi vidni le državni simboli, posega v načelo enakosti in svobode združevanja. Še več, ta odločitev naj bi celo kršila ustavo. Letošnji protokolarni odločitvi nasprotujejo tudi pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, kjer so v skupni izjavi obsodili njena navodila glede državnih simbolov, a se bodo prireditve vseeno udeležili. Naj dodamo, da so vse naštete organizacije ugrabljene s strani tranzicijske levice, ki ji je komunistična revolucija pomembnejša od samostojne države.

Seveda se je ob tem oglasila tudi leva politika. Stranka Levica tako primerja navodila za državno prireditev z odstranjevanjem palestinskih zastav s pročelij vladnih zgradb in s “strašenjem pred priseljenci”. Najbolj ironično pa je, da prav Levica sedaj novi vladi očita “kulturni boj, s katerim podžiga svoje navijače in poglablja razdore v družbi”, čeprav gre za osrednjo strategijo levičarjev, ki vedno znova delijo ljudi na “naše” in “vaše” ter na “ljudstvo” in njegove “sovražnike”. Še bolj ogorčen pa je novopečeni vodja opozicije Robert Golob skupaj s svojim Gibanjem Svoboda. Izključitev praporov ZZB NOB z državne proslave je označil kar za “zgodovinski vandalizem” in obenem pozval svojo tovarišico, predsednico Natašo Pirc Musar, naj posreduje in uporabi svojo moralno avtoriteto, da omogoči sprejem komunističnih in okupatorskih simbolov na obeleževanju obletnice demokratične in suverene Slovenije. Nataša Pirc Musar, ki je očitno užaljena tudi, da tokrat ne bo edina govornica, temveč se ji bo na odru pridružil tudi Janez Janša, je na kabinet slednjega že naslovila pismo in ga pozvala k spremembi odločitve “o selektivnem vabljenju na državno proslavo.” Pirc Musar je prav tako hitela zagotavljati, da sama nima vpliva na seznam povabljenih, kot tudi, da ni je šlo pri protokolarnih navodilih za samostojno odločitev organizatorjev. Ob tem je ponovila tudi nekaj ustaljenih floskul o domnevnem “razdvajanju naroda” in “izključevanju”.