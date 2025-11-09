Mladi zdravniki z zapisom vladi: “Ignoranca, ki ubija”

Piše: Celjski glasnik

Ne samo prebivalci Dolenjske, tudi zdravniki so ob tragičnem dogodku v Novem mestu ponovno opozorili, da so zadeve pod vlado Roberta Goloba na področju varnosti povsem neurejene.

Zato v zapisu z naslovom “Ignoranca ubija” opisujejo kako je za stanje v državi kriva izključno vlada Roberta Goloba, ki je ves čas ignorirala vsa strokovna mnenja ter prezirala resnične potrebe državljanov.

Zelo dobro povedano. https://t.co/utxqKHLMfk — Samo Vesel, dvoživka in parazit (@SVesel) October 31, 2025

“Srhljiv umor v Novem mestu ni naključje. Je simptom. Simptom bolezni, ki razjeda temelje naše države. Gre za sistematično ignoriranje strokovnih mnenj in resničnih potreb državljanov s strani vlade Roberta Goloba,” opozarjajo v združenju Mladi zdravniki.

Takšno ravnanje pa po mnenju zdravnikov pomenijo slabšanje javnih storitev, ki smo mu danes priča, padcu življenjskega standarda pri večini prebivalcev Slovenije in žal tudi izgubi človeških življenj. Na koncu pa dodajo rek, ki pove prav vse: “Vemo, da lažejo. Oni vedo, da lažejo. Oni vedo, da vemo, da lažejo. Mi vemo, da oni vedo, da mi vemo, da lažejo. Pa še zmeraj lažejo. (Aleksander Solženicin)”