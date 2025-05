Mlade iz Slovenije bo v OZN zastopal sin Damirja Črnčeca

Piše: C. R.

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) so v sodelovanju s partnerskimi organizacijami za novega mladinskega delegata Slovenije pri Združenih narodih (ZN) izbrali Tjaža Črnčeca. Kot mladinski delegat si bo prizadeval za sodelovanje z akterji, ki ozaveščajo in predstavljajo delo ZN v Sloveniji, so danes sporočili iz MSS.

Tjaž Črnčec, sicer sin znanega Damirja Črnčeca, kot študent ljubljanske pravne fakultete že več let aktivno sooblikuje študentsko in dijaško skupnost kot del Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani in senator pravne fakultete. Z mladinskim delovanjem je začel že v srednji šoli (Škofijski klasični gimnaziji) kot predsednik dijaške skupnosti in član predsedstva Dijaške organizacije Slovenije.

Tekom mandata bo stremel k večji vključenosti mladih v odločevalske procese in h krepitvi njihovega socialnega položaja. Zavzemal se bo za boljše razumevanje in naslavljanje izzivov, s katerimi se mladi soočajo, zlasti na področjih zdravja, zaposlitvenih priložnosti in udeležbe v družbi, so zapisali v sporočilu za javnost.

Cilji njegovega mandata bodo osredotočeni na socialni položaj mladih, spodbujanje aktivne vloge v družbi in izboljševanje priložnosti za prehod iz izobraževanja na trg dela. Med ključnimi prioritetami izpostavlja izboljšanje položaja mladih, ki niso vključeni v izobraževanje. Zavzemal se bo za sodelovanje in promocijo organizacij, ki ozaveščajo o delu ZN.