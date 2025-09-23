Mitja Iršič: “Dobro pegla Golob tale kretensocializem”

Piše: Celjski glasnik

Demantijev samega sebe, kot jih danes gledamo pri Robertu Golobu, Slovenija še ni videla, prav gotovo pa vprašanje, kje v svetu jih je mogoče še sploh videti.

Tako predsednik vlade v eni sapi govori kako bo razbremenil gospodarstvo oziroma podjetnike, na drugi strani pa v istem trenutku govori o uvedbi obvezne božičnice. Vse skupaj pa je ena velika predvolilna igra.

Dobro pegla Golob tale kretensocializem. Vsakič, ko dobimo na oblast socialista, ki ve da ne bo dočakal naslednjega mandata vlada po načelu požgane zemlje. Se bo že nekdo drug ukvarjal s posledicami. Izkorišča dejstvo, da smo Slovenci za razliko kd Švicarjev ekonomski analfabeti. https://t.co/U7bhKH47Uy — Mitja Irsic (@MitjaIrsic) September 18, 2025

Da Robert Golob igra na karto volivcev, nenazadnje kaže dejstvo, da tudi mediji, naklonjeni njegovi oblasti, postavljajo pod vprašaj resne namene uvedbe obvezne božičnice. Glede na vse davčne obremenitve, ki jih danes pozna Slovenija, pa je samo vprašanje, kako lahko gospodarstvo zdrži še takšne dodatne obremenitve?

