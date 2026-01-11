(MISEL ZA GOSPODOV DAN) Moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči, nad teboj imam veselje

Piše: G. B. (Blavest.si)
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,13-17)
Nedelja Jezusovega krsta predstavlja prehod iz božičnega časa v “čas med letom”. Že v evangelijskih odlomkih med tednom po koncu božične osmine smo začeli spoznavati začetke Jezusovega javnega delovanja, kar predstavlja prav krst v Jordanu. Sedaj prihaja do dogodka, ko tisti, ki je napovedoval Mesijo, slednjega (spet) sreča. In ga prepozna. Janezovo prepoznavanje se ne dogaja po naravi, ampak po Svetem Duhu. Že v materinem telesu je bil napolnjen s Svetim Duhom, kot je angel napovedal njegovemu očetu. In ob obisku Marije pri Elizabeti je prepoznal bližino Odrešenika.