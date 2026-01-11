e-Demokracija
(MISEL ZA GOSPODOV DAN) Moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči, nad teboj imam veselje

FokusZanimivosti
Giotova upodobitev Jezusovega krsta (foto/vir: Wikipedia)

Piše: G. B. (Blavest.si)

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,13-17)

Tisti čas je prišel Jezus iz Galilêje k Jórdanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hôtel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.« Jezus je odgovóril in mu rekel: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpólniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pústil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«

Nedelja Jezusovega krsta predstavlja prehod iz božičnega časa v “čas med letom”. Že v evangelijskih odlomkih med tednom po koncu božične osmine smo začeli spoznavati začetke Jezusovega javnega delovanja, kar predstavlja prav krst v Jordanu. Sedaj prihaja do dogodka, ko tisti, ki je napovedoval Mesijo, slednjega (spet) sreča. In ga prepozna. Janezovo prepoznavanje se ne dogaja po naravi, ampak po Svetem Duhu. Že v materinem telesu je bil napolnjen s Svetim Duhom, kot je angel napovedal njegovemu očetu. In ob obisku Marije pri Elizabeti je prepoznal bližino Odrešenika.

Janez je tisti, ki pripravlja pot Odrešeniku in pričuje o Luči. Krščevanje v Jordanu je bilo povabilo ljudem k spreobrnjenju. Potop v vodo je pomenilo sprejeti novo življenje. Stari človek je mrtev. Krst je bil namenjen grešnim. Toda v vrsto z grešniki se postavi sam Jezus, ki je bil nam enak v vsem, razen v grehu. Janeza to spravlja v zadrego. V svoji ponižnosti se zaveda, da bi moralo biti obratno. Jezus je tisti, ki bi moral Janeza krstiti. Toda načrt je drugačen: Jezus hoče biti solidaren z grešniki. Ne v njihovem grehu, ampak slabotnosti. Že po rojstvu je bil podrejen postavi. Bil je darovan v templju kot vsak Jud, rojen pod postavo. Pa vendar je bil v resnici Gospodar templja. Jezus hoče “spolniti pravičnost”, torej uresničiti Očetovo voljo in načrt za človeštvo. Po naravi namreč nismo pravični, prejemamo jo zaradi odrešenja, po milosti.
Več TUKAJ.

