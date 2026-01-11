(MISEL ZA GOSPODOV DAN) Moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči, nad teboj imam veselje

Piše: G. B. (Blavest.si)

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,13-17)

Tisti čas je prišel Jezus iz Galilêje k Jórdanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hôtel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.« Jezus je odgovóril in mu rekel: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpólniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pústil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«

Nedelja Jezusovega krsta predstavlja prehod iz božičnega časa v “čas med letom”. Že v evangelijskih odlomkih med tednom po koncu božične osmine smo začeli spoznavati začetke Jezusovega javnega delovanja, kar predstavlja prav krst v Jordanu. Sedaj prihaja do dogodka, ko tisti, ki je napovedoval Mesijo, slednjega (spet) sreča. In ga prepozna. Janezovo prepoznavanje se ne dogaja po naravi, ampak po Svetem Duhu. Že v materinem telesu je bil napolnjen s Svetim Duhom, kot je angel napovedal njegovemu očetu. In ob obisku Marije pri Elizabeti je prepoznal bližino Odrešenika.