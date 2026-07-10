Miran Videtič nekdanji poslanki Jankovićeve Pozitivne Slovenije: “Vaš molk v tistem času je bil zelo glasen“

Piše: Nova24tv.si

Odziv znanega političnega analitika Mirana Videtiča na najnovejši prispevek nekdanje političarke iz vrst SD in Pozitivne Slovenije ter novinarke Janje Klasinc, ki se je v tokratni izdaji Reporterja razpisala o tem, da so se po aretaciji Slobodana Miloševića in njegovem odhodu v haaški zapor njegove vrednote v Srbiji ohranile vse do danes, je sprožil pravcato polemiko med dvojico na družabnem omrežju Facebook.

“Če bi še vedno obstajala Pozitivna Slovenija z Zoranom Jankovićem na čelu, neaktualnih člankov ne bi brali. Brali pa bi, da je sopodpisala pismo podpore Vučiću, verjetno tudi Vulinu … mogoče bi jo videli tudi na shodu v podporo Mladiću in Karadžiću?!“ je v luči prispevka Klasinčeve izpostavil Miran Videtič. Ob tem je objavil fotografijo posnetka zaslona, kjer je navedeno, da gre v primeru avtorice za osebo, ki je v okviru Pozitivne Slovenije tesno sodelovala z dolgoletnim županom Jankovićem. “Kot poslanka stranke Pozitivna Slovenija je podpirala Jankovića in se udeleževala ter organizirala dogodke v njegovo podporo ob političnih pretresih,” je prav tako mogoče prebrati.

Klasinčeva se je na objavo Videtiča odzvala in poudarila, da bi se dalo o njej povedati še marsikaj. “Seveda sem kot poslanka Pozitivne Slovenije podpirala strankarske akcije, nisem pa se nikoli udeleževala županovih dogodkov, ki so bili v zvezi z njegovim vodenjem občine.” Ob tem je poudarila, da ni bleferka in da vedno stoji za svojimi stališči. Poudarila je, da bo kmalu izšla njena avtobiografija, kjer si bo mogoče prebrati kaj več o njej.

Na to se je odzval Videtič, ki je uvodoma opomnil, da njegov spomin sega kar daleč. “Ne spomnim se enega protesta z vaše strani, ko smo nekateri že opozarjali, da ste izbrana falanga okoli Jankovića zgolj izpostava srbskih interesov. Pa ne tistih normalnih, proevropskih, ki jih predstavlja manjšina v Srbiji, ampak tistih najbolj hegemonističnih, sfriziranih skupaj s SANU in SPC,” je navedel in dodal, da je bil njen molk v tistem času zelo glasen. Po njegovih besedah ni edina, ki danes želi ohraniti čisti obraz. “A bolj potreben bi bil takrat,” je pristavil in se zahvalil za opombo o knjigi, čeprav načeloma piar knjižnih del ne prebira. Za konec pa je Klasinčevi zaželel vse dobro.

Tukaj pa se izmenjava mnenj ni ustavila. Klasinčeva je namreč v nadaljevanju pristavila, da njega ni preganjala in mu prisluškovala Miloševićeva policija zaradi poročanja iz Srbije. “Mene je. Nekaj časa mi je bil tudi prepovedan vstop v Srbijo. In za to imam dokaze. Dokumente srbskega sodišča iz časa Zorana Đinđića, ko so preiskovali Miloševićevo obveščevalno službo in našli tudi obveščevalne dejavnosti proti meni,“ vztraja in dodaja, da lahko iz tega razloga vsakega, ki želi oblatiti njeno ime, pozove na sodišče. “Ker ste precej mlajši od mene, vam spomin ne more seči toliko za nazaj. Zato svetujem preverjanje dejstev,” je še dodala.

Pozval jo je, da se informira o delovanju Miloševićevih služb

Videtič je nato Klasinčevo pozval, da si ogleda kakšno dobro oddajo o tem, kako so Miloševićeve službe delovale, ali pa to preveri pri kolegih iz sistema. “Verjamem, da jih še imate?! Niste edini, ne ustvarjajte videza “ekskluzivnosti”‘ in ne ustvarjajte videza hudo preganjane osebe,” je navedel in dodal, da sam osebno ne pada na take balkanske trike. “A ko sva že pri Srbiji, upam, da opišete tudi ženski ravs (vi in Breda Pečan) za predsedovanje parlamentarni skupini prijateljstva s Srbijo,” je izpostavil in dodal, da je za to funkcijo tedaj veljal hud interes. “Precej nenavadno za nekoga, ki se ga je “brutalno preganjalo”. Terminsko nekako sovpada s prihodom Nikolića in Vučića na oblast v Srbiji,” je še navedel.

V odzivu na to navedbo je Klasinčeva Videtiču odvrnila: “Slabe vire imate. Vidim, da tudi Bojan sodi mednje.” Dodala je, da je najboljše, da pustita vse to, ker ga ne dojema kot svojega sovražnika, čeprav naj bi po njeni oceni Videtič nastopal na tak način. “Zato vam želim le lep dan,” je zaključila. Videtič pa ji je na to pristavil, da Bojan Požar, voditelj oddaje, v kateri sodeluje, ne predstavlja njegovega vira. “Pri 50+ in večletnem delovanju na Balkanu pa res ne potrebujem domačih virov. Seveda si nisva sovražnika, a žal tudi zaveznika ne, kar se tiče rabot Zorana Jankovića in t. i. “srbskega sveta” v Sloveniji. Pa bi bilo lepo. Danes pisati o Miloševiću je bedastoča. Pri vseh domačih problemih in težavah. Le na to sem želel opozoriti,” je sklenil in jo opomnil, da mu nič ni povedala v zvezi z ženskim ravsom za Srbijo. Tukaj pa se je duel zaključil.

V zvezi z napovedano avtobiografijo se je na omrežju X oglasil še Požar, ki je dal vedeti, da ga v zvezi s knjižnim delom nekdanje novinarke in političarke iz vrst Pozitivne Slovenije, ki jo zelo dobro pozna, zanima, “kaj vse bo/je tisto, kar bo pri svoji avtobiografiji raje izpustila”.