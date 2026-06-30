Ministrstvo za kulturo je zavrnilo zahtevek RTVS za sredstva zaradi odsotnosti pravne podlage

Piše: C. R., STA

Ministrstvo za kulturo je glede zavrnitve zahtevka RTVS za izplačilo sredstev za glasbeno produkcijo sporočilo, da ga je moralo zavrniti, ker zanj ni bilo pravne podlage. Da bi uredili nastali zaplet, so minuli teden izdali dopolnilno odločbo. Predlog pogodbe bodo RTVS v skladu z dopolnjeno odločbo poslali še ta teden.

Predsednici uprave RTVS Nataliji Gorščak je ministrstvo predlagalo sestanek v prihodnjem tednu, na katerem bi obravnavali odprta vprašanja v zvezi s proračunskim financiranjem javnega zavoda v delu, ki sodi v pristojnost ministrstva.

O zavrnjenem zahtevku je Gorščak sicer obvestila svet RTVS na seji v sredo. Razpravo so člani sveta potem opravili za zaprtimi vrati. Po koncu seje so na RTVS za STA zagotovili, da je uprava kljub zavrnjenemu zahtevku v stiku z ministrstvom in pogovori o tem potekajo.

Ministrstvo je včeraj pojasnilo, da so morali zahtevek, ki so ga prejeli 16. junija, 22. junija zavrniti, ker ni bil v skladu s tretjo točko izreka odločbe ministrstva. Ta med drugim določa, da se sredstva, ki pripadajo RTVS za obdobje od 1. januarja do pravnomočnosti odločbe, upravičencu nakažejo v enkratnem znesku po pravnomočnosti odločbe.

Z namenom, da bi čim prej uredili in zagotovili pravno podlago za financiranje dela glasbene produkcije, ki se ne financira iz rtv-prispevka, so odločbo dopolnili s členom, ki določa, da je podlaga za nakazilo sredstev sklenjena pogodba med RTVS in ministrstvom, so zatrdili.

Prav vprašanje sklenitve pogodbe je kamen spotike v tej zadevi že vse od pomladi. Ministrstvo za kulturo je že v času prejšnje vlade namreč menilo, da je treba za prejetje sredstev podpisati pogodbo, medtem ko je uprava RTVS vztrajala pri stališču, da dodatno pogodbeno urejanje z državo kot ustanoviteljico zavoda ni potrebno.

Sofinanciranje glasbene produkcije iz državnega proračuna ureja novela zakona o RTVS, ki jo je DZ sprejel decembra lani. Določa, da bo glasbena produkcija iz državnega proračuna sofinancirana v višini štirih odstotkov od vrednosti zbranega rtv-prispevka letno. To znaša približno štiri milijone evrov, so predstavniki ministrstva povedali ob sprejemanju novele zakona v DZ.