Ministrica Levice z državnim denarjem zaliva svoj »uradni list« Mladina

Piše: Moja Dolenjska

Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi ministrica Levice Asta Vrečko, je v zadnjih treh letih tedniku Mladina, ki velja za neuradno glasilo stranke Levice, preko medijskega sklada dodelila že skoraj 220.000 evrov. Več je prejel samo še Radio Študent, ki prav tako velja za radio, ki je blizu stranki Levica.

Medijski sklad je inštitut države, s katerim ta podpira projekte, ki so pomembni za pluralizacijo in razvoj medijev. A sklad v mandatu te vlade služi predvsem kot legaliziran obvod za financiranje levih medijev. Samo mediji Martina Odlazka so denimo v letu 20024 iz omenjenega sklada prejeli več kot 700.000 evrov.

Med posameznimi mediji je sicer največ denarja v zadnjih treh letih iz razpisa prejel Radio Študent, sledi mu tednik Mladina, ki je prejel skoraj 220.000 evrov. Omenjeni tednik velja za neuradno glasilo stranke Levica. Pred enimi od parlamentarnih volitev je denimo odkrito pozival, zakaj ne voliti Levico.

O tem, koliko denarja je iz medijskega sklada prejela Mladina, je sicer pred dvema dnevoma pisal tudi tednik Reporter, a je prispevek o tem kmalu čudežno izginil s spleta. Usoda, ki jo zadnjem času doživi marsikateri prispevek, kritičen do vlade, objavljen v levih medijih, kar zagotovo ni naključje.