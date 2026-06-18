Minister Rončević odgovarja Zvezdani Mlakar na njen zelo žaljiv zapis: Ne zamerim ji, njej in njenim bližnjim želim vse dobro

Piše: Nova24tv.si

Borut Rončević, minister za izobraževanje, znanost in mladino, se je na družbenem omrežju X odzval na zapis igralke in TV voditeljice Zvezdane Mlakar, ki ga je kritizirala zaradi njegovih stališč glede odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav.

Do sem vse lepo in prav. Nato se je Mlakarjeva spustila na povsem osebno raven, ker je Rončevićeva žena s Tajske. Zelo žaljivo je zapisala: “Vsi vemo, splošno znano je, da si beli moški radi poiščejo žene “tam čez”. To ni nobena skrivnost. Tam si ljudje “kupujejo” vstopnico v boljše življenje na vse mogoče načine. Ženske tam so vzgojene drugače kot Evropejke, ki gremo mnogim mačističnim moškim na živce. Zanje je normalno, da se govori v njihovem imenu! Da se odloča moški namesto njih!”

Ker je Rončević gospod, ji je na omrežju X odgovoril v spoštljivem tonu: “Ne zamerim ji. Ljudje se v življenju soočamo z različnimi izzivi, zaradi katerih včasih ravnamo zagrenjeno ali izrečemo stvari, ki lahko druge prizadenejo. Tega je v javnem prostoru žal precej. Ker je gospa javnosti nekoliko bolj znana, je njen zapis pač odmeval bolj kot bi sicer. Sam se ne nameravam spuščati v osebne spore. Njej in njenim bližnjim želim vse dobro, predvsem pa veliko sreče in notranjega miru.”