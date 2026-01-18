Minister Mesec v imaginarnem svetu: Na Brodnjakove predloge se je odzval s polnimi usti bureka

Piše: Domen Mezeg/ Nova24tv.si

“Minister za delo bo pri šefu dosegel, da naslednji teden povrne režim obdavčitve prejemkov, kot je bil v veljavi, ko je nastopil položaj in delodajalci bodo zagotovo takoj pristali na minimalno neto plačo 1.025 €,” je ministru za delo Mescu sporočil predsednik uprave NLB Brodnjak. Na ministra Mesca smo naslovili novinarsko vprašanje – kako komentira Brodnjakov predlog.

Nedavni dogodek Gospodarskega kroga v hotelu Exe Lev je združil predstavnike številnih političnih strank in gospodarskih organizacij, ki so razpravljali o ključnih razvojnih izzivih države, med njimi o davkih, demografiji, zdravstvu, infrastrukturi, stanovanjih, birokraciji ter o predvidljivosti poslovnega okolja.

Največ pozornosti je pritegnil zaključni govor predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, ki je ostro kritiziral odnos politike do gospodarstva, odsotnost voditeljev največjih strank ter napoved ministra za delo Luke Mesca o dvigu minimalne plače na tisoč evrov neto. Brodnjakove izjave so sprožile odziv Mesca in finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

Slednja sta mu očitala neprimeren ton, Mesec pa je v javnem odzivu poudaril, da se Brodnjak kot visoko plačani bančnik ne more predstavljati žrtev sistema ter izpostavil razkorak med njegovimi prihodki in prihodki prejemnikov minimalne plače. Svojo izjavo je Mesec cinično pospremil s prehranjevanjem z burekom.