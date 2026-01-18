Minister Mesec v imaginarnem svetu: Na Brodnjakove predloge se je odzval s polnimi usti bureka

Piše: Domen Mezeg/ Nova24tv.si
“Minister za delo bo pri šefu dosegel, da naslednji teden povrne režim obdavčitve prejemkov, kot je bil v veljavi, ko je nastopil položaj in delodajalci bodo zagotovo takoj pristali na minimalno neto plačo 1.025 €,” je ministru za delo Mescu sporočil predsednik uprave NLB Brodnjak. Na ministra Mesca smo naslovili novinarsko vprašanje – kako komentira Brodnjakov predlog.
Nedavni dogodek Gospodarskega kroga v hotelu Exe Lev je združil predstavnike številnih političnih strank in gospodarskih organizacij, ki so razpravljali o ključnih razvojnih izzivih države, med njimi o davkih, demografiji, zdravstvu, infrastrukturi, stanovanjih, birokraciji ter o predvidljivosti poslovnega okolja.
Največ pozornosti je pritegnil zaključni govor predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, ki je ostro kritiziral odnos politike do gospodarstva, odsotnost voditeljev največjih strank ter napoved ministra za delo Luke Mesca o dvigu minimalne plače na tisoč evrov neto. Brodnjakove izjave so sprožile odziv Mesca in finančnega ministra Klemna Boštjančiča.
Slednja sta mu očitala neprimeren ton, Mesec pa je v javnem odzivu poudaril, da se Brodnjak kot visoko plačani bančnik ne more predstavljati žrtev sistema ter izpostavil razkorak med njegovimi prihodki in prihodki prejemnikov minimalne plače. Svojo izjavo je Mesec cinično pospremil s prehranjevanjem z burekom.
Rešitev: minister naj davčno razbremeni prejemke!
Brodnjak pa ministru ni ostal dolžan – v kratkem zapisu na Facebooku mu je nalil čistega vina. Šef NLB predlaga, da minister za delo pri predsedniku vlade Robertu Golobu doseže vrnitev starega režima obdavčitve prejemkov, kar naj bi delodajalcem omogočilo, da brez večjih zadržkov pristanejo na minimalno neto plačo v višini 1.025 evrov.
Brodnjak kritično opisuje politično logiko, po kateri oblast najprej poveča davčne obremenitve dela in zniža pričakovane neto prejemke, nato pa se pred volitvami predstavi kot rešitelj z obljubo o dvigu plač.
Dodatno obremenjevanje delodajalcev in zmanjševanje konkurenčnosti
Takšno ravnanje po njegovem mnenju podcenjuje inteligenco ljudi, hkrati pa povzroča resno škodo gospodarstvu, saj dodatno obremenjuje delodajalce in zmanjšuje njihovo konkurenčnost.
Ob tem pripomni, da razprava ni odvisna od posameznikov, kot je Brodnjak, ter zaključi z ironičnim, sproščenim tonom o svoji naklonjenosti bureku.