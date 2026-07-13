Minister Kajzer od evropske komisarke pričakuje pojasnila glede postopka izbire Tanje Fajon za posebno predstavnico EU

Piše: C. R., STA

Zunanji minister Tone Kajzer je v nedeljo na srečanju z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika EU za Sahel, za katerega je Kallas predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonovi, je danes dejal Kajzer.

“Jaz sem izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka,” je glede nedeljskega pogovora s Kajo Kallas o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel danes v Bruslju povedal minister Tone Kajzer. Pri tem je opozoril, da je prejšnja vlada v času, ko se je zgodila kandidatura Fajon, opravljala samo tekoče posle.

Poudaril je še, da ne gre za kandidate oziroma kandidatke, ampak za to, da so bili vsi postulati, ki jih predvidevajo tovrstni kadrovski postopki, upoštevani. To velja tako za postopke na evropski kot tudi na slovenski strani, je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU pojasnil Kajzer.

“Nimam še vseh pojasnil, zaradi česar bo ta zadeva zaenkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta,” pa je povedal o morebitni podpori slovenske vlade imenovanju nekdanje ministrice na za sredo predvidenem glasovanju držav članic. Dodal je, da “časovnica tukaj ne igra takšne vloge”.

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU bi moral sicer o imenovanju Fajonove, ki jo je za novo posebno predstavnico EU za regijo Sahel predlagala Kallasova, odločati že pretekli teden, vendar pa so to točko umaknili z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so v soboto poudarili, da Kajzer Fajon “ni predlagal za navedeni položaj, njene kandidature ni podprl in ni sodeloval v nobenem postopku, povezanem z njeno kandidaturo”. Kot so dodali, da je bila kandidatura Fajon vložena v času, ko je nekdanja ministrica opravljala tekoče posle. Dodali so, da postopek imenovanja posebnih predstavnikov EU poteka v okviru institucij Evropske unije.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so danes potrdili, da so prejeli prijavo glede kandidature Fajonove. Kot je na novinarski konferenci dejala namestnica predsednice KPK Tina Divjak, komisija preverja, kako poteka imenovanje in predlaganje visokih predstavnikov Evropske unije ter ali je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve oziroma država Slovenija sploh imela kakšno vlogo v tem postopku ali pa je celotno odločanje v domeni Bruslja. Glede na to se bo KPK v predhodnem preizkusu odločila, ali bo zadevo zaključila ali pa bo začela preiskavo, je pojasnila.

Po novem naj bi predstavniki držav članic o imenovanju Fajonove odločali v sredo, sledil pa naj bi pisni postopek, v katerem je za potrditev potrebna podpora kvalificirane večine držav članic. To pomeni najmanj 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vseh prebivalcev EU.