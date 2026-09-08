Rusija je po kratki prekinitvi spet napadla Kijev – rakete govorijo glasneje kot besede o diplomaciji

Piše: L.K., STA

Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sovpadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, danes obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane naj bi bile številne stavbe. Po prvih podatkih mestnih oblasti sta življenje izgubila dva človeka, še vsaj sedem je bilo ranjenih.

Ukrajinska vojska je poročala o raketnem napadu na mesto, lokalne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se med delovanjem zračne obrambe zatečejo na varno. V napadih so bile poškodovane stavbe po vsem Kijevu, vključno s petnadstropnim stanovanjskim poslopjem v okrožju Solomjanski, zagorelo je več avtomobilov.

Po besedah župana Vitalija Klička je v eni od poškodovanih stavb ujetih več ljudi. Poleg prestolnice so se sirene, ki opozarjajo na nevarnost napada iz zraka, okoli 5.30 po lokalnem času oglasile tudi v drugih delih države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na družbenih omrežjih sporočil, da je v napadih nastala velika škoda na stanovanjskih poslopjih in drugi civilni infrastrukturi v Kijevu. Tarča napadov je bila tudi kritična infrastruktura. Kot je dejal, je Rusija v napadih uporabila balistične rakete, protiladijske rakete, vodene rakete in drone. Zračni obrambi je uspelo prestreči 175 izstrelkov, ne pa vseh, je sporočil Zelenski. “Kljub zelo dobrim rezultatom proti vodenim raketam je zelo težko prestreči balistične rakete in vsak dan svoje partnerje opozarjam na potrebo po prestreznikih,” je zapisal. Zunanji minister Andrij Sibiha je medtem kritiziral Rusijo zaradi izvedbe napada takoj po obisku ameriških odposlancev. “Njihove balistične rakete govorijo glasneje kot besede o diplomaciji,” je sporočil. Obnovitev ruskih napadov sledi prekinitvi, ki jo je minuli konec tedna zaradi obiskov ameriških odposlancev Stevea Witkoffa in Jareda Kushnerja odredil Putin. Tudi Ukrajina med njunim obiskom ni izvajala zračnih napadov na Rusijo.

Posebna odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta v soboto najprej obiskala Moskvo in nato prvič doslej še Kijev, da bi se z rusko in ukrajinsko stranjo pogovorila o končanju vojne v Ukrajini, ki jo je z invazijo pred več kot štirimi leti in pol sprožila Rusija.

Koliko Ukrajinci verjamejo ruskim besedam o diplomaciji, priča tudi črni humor Zelenskega, ki je o obisku Witkoffa in Trumpovega zeta Kushnerja dejal, naj obiščeta Kijev pogosteje, saj njuna prisotnost deluje bolje kot Patrioti.