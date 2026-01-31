Milijoni končali v podjetjih funkcionarjev Gibanja Svoboda

Piše: Moja Dolenjska

Milijoni javnega denarja so se v zadnjih treh letih pretočili v podjetja, katerih lastniki so neposredno visoki funkcionarji Gibanja Svobode ali pa njihovi partnerji.

Predsedniku vlade Robertu Golobu je v njegovo zasebno podjetje v tem mandatu kapnilo 731.000 evrov davkoplačevalskega denarja, podjetju partnerja poslanke Tamare Vonta več kot dva milijona evrov, poslancu Aleksandru Prosenu Kralju skoraj 500.000 evrov, ravno toliko je prejelo podjetje hčerke poslanca Miroslava Gregoriča, v katerem je bil poslanec tri leta nezakonito celo prokurist.

Golobov družinski proračun polni predvsem njegovo podjetje Star Solar. Državni Borzen mu je za subvencijo proizvodnje sončne energije v tem mandatu nakazal kar 776.000 evrov. Pri tem Golob kot član vlade celo imenuje nadzornike Borzena. Sporne prakse Star Solarja sicer preiskuje parlamentarna komisija, kjer pa ima večino koalicija, ki njeno delo zavira. V zadnjih dveh letih se je namreč komisija sestala le na treh nujnih sejah. Očitno interesa, da bi preiskovali sporne posle, ni.

Aleksander Prosen Kralj državni denar vleče preko podjetja Dobre zgodbe, kjer je solastnik. Podjetje se je v zadnjih treh letih prek javnih razpisov dobesedno priklenilo na državne jasli. V tem mandatu je prek javnih naročil od zdravstvenega prejelo denar tudi iz ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za delo, kulturnega ministrstva in ministrstva za solidarno prihodnost. Če prištejemo še denar vladnega urada za komuniciranje, je skupaj dobilo skoraj četrt milijona evrov.

Miroslav Gregorič je bil prokurist v hčerinem zasebnem zobozdravstvenem podjetju s koncesijo, ki je iz zdravstvene blagajne v tem mandatu prejelo skoraj 600.000 evrov.

Slednje je sicer drobiž v primerjavi s Tamaro Vonta. Podjetje njenega partnerja je na račun koncesij v treh letih in pol dobilo neverjetnih 2,1 milijona evrov.