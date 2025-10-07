Milijoni evrov za najemna stanovanja, koalicije slovenski državljani ne zanimajo!

Piše: Vida Kocjan

Slovenska demokratska stranka (SDS) je pripravila paket ukrepov, ki se osredotočajo na spodbujanje lastništva stanovanj namesto izključne odvisnosti od državnih najemov. Cilj tega je olajšati mladim in družinam dostop do lastnega doma z manj birokracije in davčnimi olajšavami.

SDS tako poudarja, da je cilj in ključ do prihodnosti lasten dom, v vladajoči koaliciji pa si zavzemajo za najemna stanovanja, zgrajena izključno z davkoplačevalskim denarjem.

SDS pri tem poudarja, da vlada z metanjem davkoplačevalskega denarja, na primer po 100 milijonov evrov za le 671 stanovanj, ne rešuje problema. Opozarjajo, da bi za 2000 stanovanj potrebovali več kot 300 milijonov davkoplačevalskih evrov.

O tem, da je cilj vsakega lastna nepremičnina, je pred dnevi v državnem zboru govoril tudi predsednik vlade Robert Golob. Vendar pa je njegova koalicija očitno drugačnega mnenja. Ali pa Golob blefira.

Na seji parlamentarnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 3. oktobra letos, je vladna koalicija (Svoboda, SD in Levica) namreč zavrnila vse predloge SDS. Podprli so koalicijski pristop. To je osredotočenost na gradnjo javnih najemnih stanovanj. Razprava o tem je potekala tudi na včerajšnji izredni seji državnega zbora (6. oktobra). Koalicija je predloge SDS spet zavrnila, stanovanjska kriza v državi pa se nadaljuje.

Janez Janša, predsednik SDS, je ob tem na omrežju X objavil seznam dobitnikov javnih najemnih stanovanj v Ljubljani in pri tem zapisal:

»Koliko so po vašem mnenju sami ali njihove družine z davki in prispevki doslej polnili vrečo, iz katere so bila stanovanja financirana?

In kakšne možnosti za dodelitev stanovanja ima Tone Koren iz Bele Krajine, ki davke plačuje že 20 let? Njegovi starši pa 50 let?«

Odgovor je jasen. Med najemniki skorajda ne najdemo slovenskih državljanov oziroma, kot je napisal eden od sledilcev: »Nobenih. Zelo malo Slovencev je dobilo socialna in državna stanovanja.«

Vir