Milan Brglez od danes nič več državni sekretar – očitno čaka na Hanovo glavo

Piše: Gašper Blažič

Vlada je na današnji seji razrešila Milana Brgleza s funkcije državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje, poroča STA. Brglez, ki je bil na na tej funkciji od julija lani, je poleti seznanil pristojne, da se z oktobrom vrača na fakulteto za družbene vede. Želi si namreč okrepiti raziskovanje in poučevanje o mednarodnem pravu in človekovih pravicah.

Vlada je Milana Brgleza na mesto državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje imenovala 15. julija lani. Vendar je bila to zanj le zasilna rešitev, saj je pred tem doživel trojni neuspeh: ni bil izvoljen niti za evropskega poslanca, niti za predsednika republike in tudi ne za predsednika SD, s čimer bi verjetno lahko dobil ministrsko funkcijo.

Kot je znano, je Brglez začel s politično kariero leta 2014, ko je bil izvoljen za poslanca na listi SMC in postal predsednik DZ. Nato pa se je zapletlo, saj so ga iz stranke izključili, zato je prestopil v SD. Leta 2019 je bil izvoljen za evropskega poslanca.

Leta 2022 je kandidiral za predsednika republike, lani pa se je potegoval za mesto predsednika SD, vendar ga je premagal gospodarski minister Matjaž Han. Razlika pa je znašala le deset glasov. Zato je zelo verjetno, da bo Brglez počakal na to, da bodo “strici” najprej “zbrcali” Hana in se nato zavihtel na mesto predsednika stranke.