Metodološki škandal na RTV: Janja Božič Marolt priznala, da so sedeže v DZ delili po skritih podatkih

Piše: Spletni časopis

Na kritike, tudi Spletnega časopisa, da se deleži, ki so jih prikazali za stranke po raziskavi Mediane nikakor ne ujemajo z delitvijo sedežev, kot so jo prikazali v glavnih poročilih na TVS in sicer v poročanju, so na spletnem portalu MMC objavili pojasnila direktorice Mediane Janje Božič Marolt.

Pojasnili so, da odgovore Maroltove objavljajo po vprašanjih več gledalcev, kako lahko strankam kljub enaki podpori volivcev kaže na različno število poslanskih sedežev. Zakaj bi na primer Demokrati, kljub višji podpori, v parlamentu dobili manj sedežev kot Vesna in Levica? In zakaj bi, ob enaki podpori volivcev v anketi, stranka Resnica prišla v parlament, stranka Pirati pa ne?

Grafični prikaz je pripravil AI Gemini

Maroltova je pojasnila, da Mediana teh sedežev ni izračunala po deležih, ki jih je RTV prikazala za stranke. Za preračun so uporabili drugačne deleže, kjer so izločili tiste, ki so odgovorili, da ne nameravajo iti na volitve, so pa vseeno povedali, katero stranko bi volili. Glasove teh, ki na volitve ne bi šli, povedo pa, za katero stranko so, so upoštevali pri prikazanih deležih za stranke, torej napovedi rezultata volitev, ne pa pri preračunu mandatov po tem.

Pojasnilo Janje Božič Marolt pomeni za RTVS še večji škandal, razkriva namreč metodološki nesmisel v poročanju RTVS: če so pri deležih strank upoštevali ljudi, ki ne bodo šli na volitve, pri sedežih pa ne, so zavestno ustvarili dve različni sliki realnosti v istem prispevku. To pomeni, da so deleži strank v grafiki “napihnjeni” ali “popačeni” z glasovi ljudi, ki sploh ne bodo oddali glasovnice. Povrhu je medij ravnal netransparentno, ker medij ne sme objaviti preračuna sedežev na podlagi podatkov, ki jih bralcu sploh ni pokazal. To je definicija zavajanja.

Pojasnila bralcem, zakaj niso objavili tudi deležev za stranke le med tistimi anketiranimi, ki tudi nameravajo na volitve in zakaj niso pojasnili, da preračunavajo sedeže (kar je sicer v vsakem primeru zelo špekulativno) po drugačnih rezultatih, ki jih sploh niso objavili, na RTVS še ni najti. Tudi Spletnemu časopisu na prošnjo za pojasnilo matematičnih nesorazmerij (še) niso odgovorili.

To, da slabo poročanje o raziskavi, ki sproži številne špekulacije, pojasniš tako, da direktorica agencije pove, kaj vse so sploh merili, a je medij to pozabil povedati gledalcem, ni ravno profesionalni odziv, ki bi ga pričakovali od medija, ki ga moramo vsi plačevati. So se pa opravičili vsaj, ker so v grafikah SDS pripisali 30 in 29 sedežev. Oboje ni mogoče. Razen, če bi že spet upoštevali različne deleže, česar pa ljudem niso povedali, tudi za to stranko. Matematični prikaz razlike v sedežih, po obeh načinih, ki ga je pripravil AI Gemini, je takšen:

Grafični prikaz je pripravil AI Gemini

Povsem drugače je ravnal časopis Delo, kjer so prav tako po raziskave Mediane Spletemu časopisu takoj priznali in pojasnili manjšo napako, ki se jim je pripetila v grafiki, kjer je bil napačno prikazan delež za Pirate, ki bi moral biti 3.0 in ne 3.3. V članku pa je novinarka Barbara Hočevar odstotke pravilno prikazala. Za Delo lahko rečemo, da ravna profesionalno. Za RTV Slovenija pa tega nikakor ne moremo trditi.

Če javni servis mandate deli po ‘skritih’ podatkih, ki jih gledalcem sploh ne upa pokazati, potem to ni več poročanje, ampak ustvarjanje javnega mnenja po meri tistih, ki jim takšna matematika najbolj ustreza.