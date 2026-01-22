e-Demokracija
Meša se jim! Poslanka Svobode Janja Sluga objavila srhljivo risbico poslancev SDS in NSi v plamenih

FokusSlovenija
Janja Sluga (foto: YouTube / posnetek zaslona)

Piše: Nova24tv.si

Poslanka Gibanje Svoboda Janja Sluga je na spletu objavila otroško sliko, ki prikazuje člane oz. poslance SDS in NSi kot kriminalce. Še več, zdi se, da se cvrejo v ognju. Avtorica srhljive in infantilne risbice naj bi bila “državljanka”. Ne zdi pa se povsem neverjetno, da je avtorica kar poslanka sama.

Poslanka Svobode Janja Sluga je risbico objavila danes na svoji Facebook strani brez pripisa. Zato pa je pripis v risbici, v stripovskem oblačku povezanem s člani oz. poslanci SDS in NSi, češ, “Zahtevamo! Poslance za kriminalce”.

Zapis se več kot očitno nanaša na poskus Golobove vlade, da bi omejevala demokratične pravice tistim, ki so bili zaradi slovenskega pravosodja, po krivem ali ne, kaznovani.

Drugo vprašanje pa je seveda, ali je risbico narisal otrok. V tem primeru se zdi, da je bil otrok deležen precej enostranske vzgoje. Vzgoje, ki otrokom privzgaja nekritično mišljenje in slepo sledenje konformizmu.

Seveda pa, kot že rečeno, ni izključeno, da ni avtorica grozeče risbice kar poslanka sama in se je na družbenem omrežju Facebook hotela pohvaliti s svojimi “umetniškimi” sposobnostmi.

Vir: Facebook

