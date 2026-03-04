Medtem ko ima Fajonova veliko časa za kramljanje s Kučanom, gre letalo s Slovenci zelo verjetno le do Jordanije?

Piše: Gašper Blažič

Na naši spletni strani smo danes objavili že kar nekaj člankov o čarterskem letalskem prevozu prve skupine Slovencev. Ki je pravzaprav zelo pozen v primerjavi z nekaterimi drugimi nacionalnimi skupinami. Povrh vsega pa s precej nezanesljivo letalsko družbo.

Ob tem naj spomnimo, da poklicnim diplomatom, ki delajo na konzularnih oddelkih, ne moremo zameriti ničesar, saj delajo vse, kar je v njihovi moči. Bolj problematično je, da je njihov manevrski prostor zelo ozek zaradi “neuvrščene” zunanje politike, ki jo skupaj “kuhajo” predsednik vlade Robert Golob, predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Ima pa slednja očitno precej časa za druge opravke, denimo za kramljanje z Milanom Kučanom v okviru predvolilnih dejavnosti.

Ima pa Fajonova kljub temu trenutno očitno dovolj časa za današnje kramljanje s Kučanom, ki naj bi nam med drugim tudi vizionarsko povedal, kako se mora razvijati slovenska prestolnica Ljubljana. 🤷🏻‍♂️ https://t.co/8nBCBwRlMJ pic.twitter.com/V0TL9j3Eo3 — BojanPožar (@BojanPozar) March 4, 2026

Jasno, volitve so prioriteta, tudi ko gre za ljudi, ki negotovo potujejo že več dni skupaj. Očitno to dobro ve tudi Robert Golob, ki naj bi se ob prihodu letala v Ljubljano prišel sprejet prvo skupino popotnikov. Za katere je nedavni obisk Bližnjega vzhoda postal pravcata travma. No, vprašanje je, če bo Golob današnji prihod sploh dočakal.

Imamo sicer stik z enim od Slovencev, ki se je skupaj z družino vrnil iz Omana že včeraj z letalom Turkish Airways do Carigrada, od koder je nato z rednim letalom prišel v Slovenijo. Kot pravi, je po nekaj zaporednih odpovedanih letih vendarle dobil dostop na letalo za Carigrad, kar je bil čudež.

Jih bo letalo prepeljalo le do Jordanije?

Slovenski državljani, ki so jih z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder naj bi se vrnili v Slovenijo, so v torek na letališču v Maskatu čakali na polet proti domovini. A letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek v Maskatu. Nato ga je vendarle dobilo in v zgodnjih jutranjih urah poletelo proti Omanu, kjer je okoli 7. ure po srednjeevropskem času tudi pristalo. Šlo naj bi za jordansko letalo, ki sprejme nekaj več kot 140 potnikov. Letalo jordanske družbe Jordan Aviation, ki med drugim nudi čarterske polete, je v Oman priletelo iz Amana. Kot je razvidno, je ista letalska družba opravljala prevoz Palestincev za rehabilitacijo v zavodu Soča.

Kdaj naj bi letalo prispelo v Slovenijo, ni znano. Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar je za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija pojasnil, da let traja 6 ali 7 ur, vmes pa je postanek. Na spletni strani ljubljanskega letališča je bil sicer prihod leta iz Omana, ki naj bi potoval prek egiptovskega letovišča Šarm el Šejk, predviden ob 6.55. Ob 6. uri so objavili, da bodo nove informacije glede tega objavljene ob 10. uri, takrat pa so nove informacije najavili za 11. uro. “Danes smo že v bistvu v postopku priprave skupine za drugo letalo, ki je predvideno za večerne ure,” je še dejal. V teku so tudi postopki za odhod druge skupine iz Združenih arabskih emiratov proti Omanu, je še povedal Mlakar. Sprva sta bila za danes predvidena še dva poleta za vrnitev Slovencev z Bližnjega vzhoda. Mlakar je pojasnil, da so se razmere nekoliko spremenile, tako da “je zaenkrat gotovo samo eno letalo”.

No, pogled na radar poletov, ki je dostopen preko interneta, je pokazal, da letalo nima vpisane destinacije. Kar je zelo nenavadno. Po navedbah naših virov naj bi se letalo vrnilo v Aman. Kdaj naj bi nadaljevalo pot v Jordanijo, je pravzaprav uganka.

Takšno je bilo stanje kmalu po vzletu – destinacija ni bila znana.

Ko smo ob 13h pogledali na spletno stran ljubljanskega letališča, je zabeležena informacija, da naj bi letalo namesto ob 6.55 pristalo ob 15h? Zanimivo. Bomo videli, če res.

Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne ujetih najmanj tisoč Slovencev. Slovenija namerava po besedah Mlakarja poslati toliko letal, kot bo potrebno za evakuacijo, tega števila ljudi. Ponovno se sicer vzpostavljajo nekateri komercialni leti iz regije. Mlakar zato svetuje potnikom, ki imajo komercialno letalsko karto za let iz Dubaja ali katerekoli druge destinacije in dobijo poziv, da jo lahko izkoristijo, naj to storijo. “Sicer pa naj počakajo, na naša nadaljnja navodila glede repatriacijskih letov,” je še priporočil.

Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane in v ta namen rezervirala 1,5 milijona evrov.

No, evropska poslanka Romana Tomc pa je javnosti povedala malo drugačno resnico. Namreč, da bi se lahko Slovenija povezala s sosednjimi državami, če bi imela sposobno vodstvo, ob tem bi vse skupaj potekalo hitreje in tudi ceneje, saj bi repatriacijske polete financiral evropski proračun. Tako pa sta Golob in Fajonova solirala.

⚠️Informacija o repatriacijskih letih neposredno od predsednice Evropske komisije in komisarja Tzitzikostasa! Evropska komisija financira polete, če se dve državi dogovorita, da bosta sodelovali. Torej, če bi npr. Italija/Hrvaška vzela na krov slovenske državljane, bi stroške… — RomanaTomc (@RomanaTomc) March 4, 2026

Z malce sarkazma se je oglasil tudi dr. Miha Pogačnik:

Kdor nima resnih prijateljev v tujini, mora iskati eksotične rešitve. A pozna kdo kakšnega balonarja, ker me zanima, če se je morda @MZEZ_RS v paniki za zagotovitev zračnega mostu z Bližnjim vzhodom obrnilo tudi na njih?😀 — dr. Miha Pogačnik (@DrPogacnik) March 4, 2026

Poznavalci ob tem dodajajo, da bi v primeru, če bi bila sedaj na oblasti Janševa vlada, verjetno pri repatriaciji sodeloval tudi Izrael, ki bi zagotovil potrebno varnost. In da bi bil problem vrnitve rešen najkasneje ta ponedeljek.