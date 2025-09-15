e-Demokracija
24.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 15 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Mednarodna konferenca o Srednji Evropi v Ljubljani

FokusSlovenija

Piše: C. R.

V Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani poteka 15. in 16. septembra 2025 mednarodna konferenca z naslovom »Srednja Evropa: konstanta v spreminjajočem se svetu?«. Dogodek organizirajo Kulturno umetniško društvo KUD KDO, Založba Družina, Zbor za Republiko in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve.

Konferenca bo zbrala ugledne govorce iz Slovenije in tujine, ki bodo razpravljali o identiteti Srednje Evrope, vrednotah, kulturni dediščini, varnostnih vprašanjih ter geopolitičnih izzivih regije. Med nastopajočimi bodo Evgen Bavčar, Alojz Peterle, Werner Fasslabend, Jan Figel, Miro Kovač, Ernest Petrič in številni drugi.

Drugi dan bo poudarek na razpravi o krizi evroatlantske povezave, kulturni geografiji regije ter postkomunistični refleksiji. Konferenca se bo zaključila 16. septembra opoldne.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Prejeli smo

VABILO na mednarodni znanstveni simpozij ANTON MAHNIČ (1850–1920): ŽIVLJENJE IN DEDIŠČINA

Fokus

Neslavni zaključek La vuelte: poglejte, kako je politizacija prestižne športne prireditve slednjo povsem uničila

Fokus

Kruta dejstva: v Sloveniji smo na primer vojne in izrednih razmer katastrofalno slabo pripravljeni, sedanja vlada pa v vojni z operaterji na številki...

Fokus

Poklukarju bi lahko projekt s helikopterji spodletel! Senat KPK sprejel sklep o vložitvi zahtevka za revizijo javnega naročila za nakup helikopterjev

© Nova obzorja d.o.o., 2025