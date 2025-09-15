Mednarodna konferenca o Srednji Evropi v Ljubljani

Piše: C. R.

V Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani poteka 15. in 16. septembra 2025 mednarodna konferenca z naslovom »Srednja Evropa: konstanta v spreminjajočem se svetu?«. Dogodek organizirajo Kulturno umetniško društvo KUD KDO, Založba Družina, Zbor za Republiko in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve.

Konferenca bo zbrala ugledne govorce iz Slovenije in tujine, ki bodo razpravljali o identiteti Srednje Evrope, vrednotah, kulturni dediščini, varnostnih vprašanjih ter geopolitičnih izzivih regije. Med nastopajočimi bodo Evgen Bavčar, Alojz Peterle, Werner Fasslabend, Jan Figel, Miro Kovač, Ernest Petrič in številni drugi.

Drugi dan bo poudarek na razpravi o krizi evroatlantske povezave, kulturni geografiji regije ter postkomunistični refleksiji. Konferenca se bo zaključila 16. septembra opoldne.