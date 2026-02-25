Medijski stampedo: Kako po diktatu STA Thompsonovo pesem o Sloveniji spremenijo v “ustaštvo”

Piše: Spletni časopis

Kako največji levici naklonjeni mediji pred volitvami opozicijskim desnim strankam podtikajo fašizem in nacizem, smo v preteklosti lahko že velikokrat opazovali.

Najbolj je odmevalo, ko se je Janez Janša odzval na diskreditiranje svoje stranke v glavnih poročilih TVS in je urednici Mojci Pašek Šetinc in novinarki Evgeniji Carl na omrežju X zabrusil, da sta ceneni prostitutki v službi strica Milana. Sodišče ga je zaradi odgovora obsodilo, češ da bi naj novinarki označil za pravi prostitutki, ki prodajate svoji telesi. Mojca Pašek Šetinc je bila s podporo Milana Kučana na zadnjih volitvah izvoljena za poslanko Svobode. Na tokratnih volitvah kandidira za SD. Običajno se manipulacije propagandnih podtikanj medijev stopnjujejo pred volitvami. Tudi tokrat je tako. Prav danes smo priča ponovnemu stampedu generiranja propagandnih očitkov o “podpori ustaštvu” SDS, ki vam ga mediji podtaknejo kot novinarstvo. Čeprav gre za očitno propagandno manipulacijo. Pregled Googlovih novic razkriva fascinanten, a hkrati zastrašujoč mehanizem delovanja slovenskega medijskega prostora. Ko gre za politično občutljive teme, kot je konvencija največje opozicijske stranke SDS, se v trenutku sproži avtomatizem, ki ga vodita depolitizirana RTVS in državna tiskovna agencija STA.

Podtikanje ideološkega okvirja

Kako propaganda levice iz RTV SLO in STA prodre v vse medije

Vsi osrednji mediji — od 24ur, Dela, Siola do Dnevnika —, kot kaže pregled zgoraj, so v naslov ali podnaslov vključili identično formulacijo: da Thompson v svojih pesmih “poveličuje ustaštvo”. Zapisala je to podtikanje državna STA, kjer so si vladajoči za odgovornega urednika postavili Mihaela Šuštaršiča, znanega po umikanju do vlade kritičnih člankov in posegih v tekste, ki so bili objavljeni preden je postal urednik na Siol.net.

Takšno “vest” je ponudila STA vsem medijem: “Na konvenciji SDS v Ljubljani so v soboto predvajali prepesnjeno skladbo razvpitega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona, ki v svojih pesmih poveličuje ustaštvo. Pesem Ako ne znaš šta je bilo v izvirniku govori o domovinski vojni na hrvaškem, slovenska različica pa o vojni za Slovenijo, poroča Televizija Slovenija (TVS).” Da bi bilo za Thompsonove pesmi značilno poveličevanje ustaštva, je propagandno podtikanje. Namerno. S tem so pesem, ki sploh ni bila predvajana v izvirniku in govori o vojni za Slovenijo, diskreditirali prek avtorja, da bi diskreditirali SDS in ji podtaknili podporo ustaštvu, ki jo Thompsonu v sosednji državi (in pri nas) očitajo levičarji. Pri nas so mu vladajoči s to argumentacijo celo s kršenjem zakona, ugotovilo ga je sodišče, prepovedali koncert v Mariboru. Nezakonito prepoved je podpisala Ksenija Klampfer kot šefica upravne enote v času vlade Mira Cerarja, uradno zaradi tega, ker bi naj naša policija ne bila sposobna zagotoviti varnosti, dejansko pa zaradi ideološko strankarskih razlogov, ki so jih razkrili mediji z zmerjanji, da je Thompson fašist in ustaš. Ko so Thompsonu na TVS pozneje omogočili odgovor na očitke, da poveličuje ustaštvo, kar je zanikal, pa smo bili priča ostrim sankcijam, celo odstavljanju direktorice Ljerke Bizilj in odgovorne urednice TVS Jadranke Rebernik. Čeprav so po kodeksu etike novinarji dolžni pridobiti odziv na hude obtožbe. Tudi danes, ko Thompsona obtožujejo poveličevanju ustaštva, kar je huda obtožba, mediji ne objavljamo odziva obtoženega Thompsona, ki to zanika. To kaže na hudo neprofesionalnost. To je še posebej nerodno za državne medije. Kar je STA.

2. Moč državne agencije kot “filtra”

Grafični pregled rezultatov iskanja pokaže, da smo priča tudi copy-paste novinarstvu. Ko STA ali TVS objavita vest z določeno ideološko oznako, ostali uredniki to prevzamejo kot “objektivno dejstvo”. V tem primeru ne gre za poročanje o dogodku, temveč za širjenje vrednostne sodbe pod krinko novice. Politično propagando zakrito v novinarske zapise.

Googlovo iskanje pokaže copy paste novinarstvo in manipulacijo

3. Brisanje konteksta: Od domovinske vojne do osamosvojitve

Mediji so se osredotočili na “razvpitega” pevca, popolnoma pa so prezrli vsebino pesmi. Namesto analize besedila o slovenski osamosvojitvi, so bralcem servirali asociacijo na ustaštvo, kar je klasična metoda politične propagande: asociativna diskreditacija. Medijem ni šlo za pesem, ki je slavila slovensko samostojnost, temveč za okvir, v katerega so lahko propagandno stlačili opozicijo pred prihajajočimi volitvami in jo črnili.