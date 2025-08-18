Matica Gorenca iz Mladine zanima, če so imeli člani SDS dovoljenje za bivakiranje, ne zanima pa ga črna gradnja ministra Jevška!

Piše: Celjski glasnik

Kljub temu, da se Grega Repovž in njegovi novinarski kolegi na Mladini radi predstavljajo za neodvisne medije in raziskovalni medij, ki razkriva anomalije v Sloveniji, je več kot jasno, da gre za medij globoke države.

Tudi na Mladini radi uporabljajo besede Tamare Vonta, da gre pri Novi 24TV za strankarski medij, a v resnici ravno Mladina prikazuje kaj pomeni strankarski medij, v njihovem primeru globoke države.

Vse to smo imeli, Matic. V neznanem je polno hotelov. 🤠 pic.twitter.com/NJgn8E0KVn — Janez Janša (@JJansaSDS) August 11, 2025

To nenazadnje dokazuje Matic Gorenc, katerega močno skrbi, ali so imeli člani SDS v sklopu tabora dovoljenje za bivakiranje in kurjenje ognja. In to omenjenega novinarja skrbi ravno v času, ko denimo minister Aleksander Jevšek še vedno ni razkril in dokazal, da ni njegov objekt črna gradnja, ko je na mesto garaže postavil kar hišo.

Dejansko je Gorenca tako skrbelo glede bivakiranja članov SDS, da se je s vprašanjem obrnil na tiskovno predstavnico stranke in od nje želel izvedeti kako je zadeva v sklopu strankinega tabora potekala. Predsednik stranke je novinarju mladine odgovoril: “Vse to smo imeli, Matic. V neznanem je polno hotelov.“