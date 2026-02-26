Matematični čudeži Valicona na državnem Siolu: kako razlika med SDS in Svobodo ‘kopni’ v teoriji

Piše: Spletni časopis

Vladni Siol.net, za katerega popularnost strank meri Valicon, ki je znan po tem, da ga ob državnem Telekomu plačuje tudi GEN-I, je včeraj že spet razglasil, da bi naj bil dvoboj med Janezom Janšo in Robertom Golobom vse bolj napet.

Piarovske interpretacije namesto novinarstva

O ugotovitvah raziskovalcev na Siol.net poroča kar vladna piarovka Mateja Trunk Hrvatin, ki so jo po zadnji čistki poslovnega in uredniškega vodstva iz obrambnega ministrstva v ta medij prerazporedili za novinarko. Svobodi bi naj vse bolje kazalo. Takšno sliko se sicer trudijo ustvariti že od lani. Težava je, da se matematično ponavljanje trenda v daljšem obdobju slabo izide. Ker v Spletnem časopisu zbiram podatke za daljše obdobje za večino raziskav o za stranke opredeljenih volivcih (kar omogoča primerljivost), lahko točnost teh trditev prikažem.

Matematika proti spinu: Zakaj razlika v resnici ne kopni

Primerjava kaže, da trditev o zmanjševanju razlik in vse bolj napetem boju tudi po meritvah Valicona samega ne izide najbolj:

Primerjava trendov v daljšem obdobju razbija trditev o vse bolj tesnem dvoboju

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja (Ninamedia, Mediana, Valicon) za največje medije, je znano, da so poslovno in politično povezani s politiki vladnih strank.

Od “skritih podatkov” na RTV do “obteževanja” na Siolu

Ko na Siol.net trdijo, da je dvoboj vse bolj tesen, upoštevajo še dodatne “obtežene” podatke le za volivce, ki so povedali, da se udeležujejo volitev. Pri pregledu, ki je v grafiki zgoraj, so upoštevali tudi tisti, ki so povedali, da se volitev ne udeležujejo, a so napovedali, za katero stranko bi tokrat glasovali. Po prikazu deležev v obeh primerih je Siol.net bolj transparenten od TV Slovenija, ki je po podobno “obteženih” podatkih izračunala delitev sedežev v DZ, odstotke, ki bi jih zbrale stranke, po katerih so preračunavali, pa so ljudem prikrili. Takšno ravnanje je hudo sporno tudi iz povsem zakonskega vidika. Primerjava Mediane in Valicona, ko gre za “neobtežene” deleže, le ti so pri Mediani dostopni, pokaže, da po Valiconu precej več zbereta Svoboda in Prerod, manj pa NSi s SLS in Fokusom in Pirati.

Finančna in politična nagnjenost raziskovalcev

To kaže tudi v daljšem obdobju značilno nagnjenost raziskovalcev.

Odstopanja med merilci – Valicon pri neobteženih podatkih sistematično zaznava višjo podporo vladnemu bloku (Svoboda, Prerod) in nižjo podporo manjšim strankam desne sredine v primerjavi z zadnjo Mediano.

Daljši prikaz v katerem vidimo, da Valicon praviloma kaže manjšo razlika med SDS in Svobodo kot drugi je takšen:

Primerjava trendov v zadnjega pol leta razkriva, da “tesen dvoboj” obstaja predvsem v interpretacijah, medtem ko podatki v daljšem časovnem oknu kažejo na stabilno in precejšnjo razliko v korist opozicijske SDS

Med volivci, ki so se udeleževali volitev, je Valicon za Siol.net zaznal še dodatno močno povečanje popularnosti Svobode in upad SDS. Tako so te “obtežene trende” prikazali:

Čarovnija “obteževanja” – kako se s filtriranjem tistih, ki napovedujejo udeležbo na volitvah, matematično ustvari vtis o strmem vzponu popularnosti Gibanja Svoboda in hkratnem upadu SDS

Članek, kako bi naj bilo vse bolj napeto med Golobom in Janšo, kar je sporočilo, ki ga ponavljajo že leto dni, je takšen:

Vladni piar v preobleki novinarstva – ko rezultate meritev za državni medij interpretira nekdanja piarovka iz vlade, se meja med informacijo in propagando dokončno zabriše.

Ko seštejemo vse dejavnike – od financiranja raziskovalcev s strani državnih podjetij, kot je GEN-I, do ‘novinarskih’ interpretacij, ki jih pišejo neposredni prebežniki iz vladnih piarovskih služb – postane jasno, da ne spremljamo meritev javnega mnenja, temveč poskus njegovega oblikovanja. Skrivanje osnovnih podatkov na RTV Slovenija in ‘obteževanje’ številk na Siolu imata isti cilj: ustvariti privid napetega dvoboja tam, kjer ga realni podatki ne zaznavajo. Vprašanje pa ostaja: Ali mediji poročajo o tem, kaj si ljudje mislijo, ali nam le sporočajo, kaj bi si morali misliti, da bi tisti, ki jih plačujejo, ostali na oblasti?