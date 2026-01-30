Matej Lahovnik: “Imamo rekordne dajatve, rekordno število zaposlenih v javnem sektorju in ob tem še rekordne čakalne dobe v zdravstvu ter slabše javne storitve”

Piše: Celjski glasnik
Kako negenialno oziroma škodljivo vlado imamo z Robertom Golobom, se kaže tudi v dejstvu, da smo prvič v zgodovini Slovenije dosegli, da je število zaposlenih v javnem sektorju preseglo število zaposlenih v gospodarstvu.
Na drugi strani pa imamo kljub temu dejstvu najslabše javne storitve, odkar smo samostojni. Vse to kaže, da je vladi figo mar za ljudi, zanimajo jih le lastne koristi.
Kako zaskrbljujoče so razmere s to vlado na področju zaposlovanja, niti ne morejo več skriti v režimskem mediju Delo. Če smo še na pragu stoletja imeli več kot 70 tisoč več zaposlenih v gospodarstvu, je Golobovim uspelo, da smo lani imeli 4 tisoč več zaposlenih v javnem sektorju. Gre za skrb vzbujajoče dejstvo, ki nakazuje, da dejansko vlada meni, da denar raste na drevesu!?