Matej Lahovnik: “Imamo rekordne dajatve, rekordno število zaposlenih v javnem sektorju in ob tem še rekordne čakalne dobe v zdravstvu ter slabše javne storitve”

Piše: Celjski glasnik

Kako negenialno oziroma škodljivo vlado imamo z Robertom Golobom, se kaže tudi v dejstvu, da smo prvič v zgodovini Slovenije dosegli, da je število zaposlenih v javnem sektorju preseglo število zaposlenih v gospodarstvu.

Na drugi strani pa imamo kljub temu dejstvu najslabše javne storitve, odkar smo samostojni. Vse to kaže, da je vladi figo mar za ljudi, zanimajo jih le lastne koristi.

Število zaposlenih v javnem sektorju je v mandatu te vlade preseglo število zaposlenih v industriji⬇️, imamo torej rekordne dajatve, rekordno število zaposlenih v javnem sektorju in ob tem še rekordne čakalne dobe v zdravstvu ter slabše javne storitve (tudi varnost). Res genialno https://t.co/waov20SAd0 — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) January 24, 2026

Kako zaskrbljujoče so razmere s to vlado na področju zaposlovanja, niti ne morejo več skriti v režimskem mediju Delo. Če smo še na pragu stoletja imeli več kot 70 tisoč več zaposlenih v gospodarstvu, je Golobovim uspelo, da smo lani imeli 4 tisoč več zaposlenih v javnem sektorju. Gre za skrb vzbujajoče dejstvo, ki nakazuje, da dejansko vlada meni, da denar raste na drevesu!?