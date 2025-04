Manufaktura v murgelskem bunkerju: nam bodo naslednje »nove obraze« izdelali kar s pomočjo umetne inteligence?

Piše: Gašper Blažič

»Nekdo te je izdelal,«* (Someone manufactured you) se glasi eden najbolj kričečih stavkov, izrečenih v tretji sezoni legendarne in kontroverzne nadaljevanke Twin Peaks, katere glavni ustvarjalec je bil nedavno umrli režiser David Lynch.

Ta stavek – izrekel ga je sedaj že pokojni enoroki igralec Al Strobel enemu od dvojnikov agenta Cooperja, ki ga je upodobil Kyle MacLachlan – bi se lahko nanašal tudi na dogajanje v slovenski politiki. Predvsem v zadnjem času, ko v javnosti znova kroži ugibanje o t. i. murgelski tovarni novih obrazov zaradi napovedi evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, da se bo morda angažiral tudi v slovenski notranji politiki in prevzel »mesijansko« vlogo kreatorja nove stranke in novega prihodnjega premierja po modelu, ki je bil uporabljen že v preteklosti.

Prebiličev »eksodus« iz SD

Toda poglejmo bolj natančno. Vladimir Prebilič ni neznanec v slovenski politiki. Daleč od tega. Sedaj profesor na oddelku za obramboslovje na FDV se je leta 2008 pojavil v ekipi Pahorjeve SD kot vodja odbora za obrambo v Strokovnem svetu SD. Vodenje obrambnega ministrstva v času Pahorjeve vlade je nato prevzela Prebiličeva bolj izkušena kolegica s FDV Ljubica Jelušič, Prebiličeva somentorica pri doktoratu leta 2004. Očitno ga je dejstvo, da mu ni uspelo postati obrambni minister, oddaljilo od SD. Leta 2010 je na lokalnih volitvah v drugem krogu kot neodvisni kandidat uspešno premagal dotedanjega župana Janka Vebra. Ironija pri vsem tem pa je kar dvojna: Veber je v nasprotju s Prebiličem postal obrambni minister in tudi on je nato zapustil SD. Prebilič je bil pred tem dolga leta občinski svetnik SD v Kočevju. Za župana je bil izvoljen še trikrat, očitno pa se je znal dobro približati tudi organizatorjem proslave, tj. Združenju VSO, ob vsakoletni obletnici postroja TO v Kočevski Reki. V enem od sporočil VSO za javnost so ga označili za domoljuba. Ni pa povsem jasno, ali se je za to potezo odločil samoiniciativno ali ga je k temu nagovoril kočevski rojak Anton Krkovič, glavni akter graditve vojaške obrambe v prelomnih časih, ki je bil še do nedavnega ena najvidnejših figur v VSO.

Po receptu Igorja Šoltesa

Pokazalo pa se je, da ima Prebilič še širše ambicije in da se ni zadovoljil z župansko funkcijo. Kot eden glavnih akterjev kluba neodvisnih županov je že pred leti veljal za morebitnega novega strankarskega voditelja. Leta 2022 je celo kandidiral za predsednika republike (očitno z namenom, da bi opozoril nase), nato pa uspešno kandidiral za evropskega poslanca na listi stranke Vesna. To je bila očitno le »suha vaja« za kasnejše projekte, čeprav je treba priznati, da je nelogično, da bi Prebilič zamenjal dobro plačano funkcijo evropskega poslanca za naporno funkcijo predsednika vlade, razen če ga k temu prisilijo »strici«, ki že nekaj časa skrbijo za dobro Prebiličevo promocijo tudi v anketah javnega mnenja, kjer kotira zelo visoko. In očitno ima več možnosti kot nekdaj Kardeljev vnuk Igor Šoltes, ki je bil prav tako evropski poslanec s stranko Verjamem, nato pa je pristal med uradniki iz kvote SD, kar je bilo pravzaprav zanj veliko ponižanje.

Njegov profil je ravno »pravi«

Sedanji Prebiličev politični profil je torej naslednji: je odpadnik iz stranke »ponosnih naslednikov ZKS« (po Marku Koprivcu), kar pomeni, da vendarle ostaja politično zakoreninjen v starorežimski bazi; na zunaj je »neodvisen« in torej »ne levi ne desni« evropski funkcionar, ki prevzema že skorajšnjo vlogo političnega analitika; je moralno in okoljsko ozaveščeni »nakladač«, ki korigira neprijetne »ostre robove« sedanjega premierja Roberta Goloba; je nekdanji župan, ki se je z domoljubno vsebino znal prikupiti tudi desnim volivcem; navsezadnje pa gre za človeka, ki podobno kot nekdaj Miro Cerar prihaja iz akademskih vrst, izhaja pa iz strokovno-znanstvenega profila kot nekdo, ki zelo dobro pozna mednarodno politiko, zlasti v luči aktualnih vojaških konfliktov (kar je ta čas zelo aktualen problem). To pomeni, da nam ga medijski mainstream ponuja najprej kot »strokovnjaka« in šele nato kot politika. Recept za zamenjavo Goloba s Prebiličem? Morda. Neznanka ostaja le še stranka, ki mu bo dajala ozadje. Bo to Vesna ali spet kaj novega? No, Golobova Svoboda je zrasla iz Zelenih dejanj Jureta Lebna.

Novih obrazov pravzaprav ni

Slovenska politična zgodovina kaže na večkratne padce Slovencev na ledu. Pravzaprav je edini, ki je sicer zmagal, a ni nikoli postal premier, ljubljanski župan Zoran Janković, ki je prvo mesto osvojil po znameniti procesiji »znanih Slovencev« na Magistrat – in ob izdatni pomoči tedaj komaj rojene »afere Trenta«. Namesto Jankovića so nato na konja posadili Alenko Bratušek, za njo pa Mira Cerarja. Sledil je Marjan Šarec, ki sicer ni zmagal na volitvah, je pa s pomočjo protijanševske koalicije prišel na oblast vse do znamenitega »meta puške v koruzo«. Nato je sledil »projekt Golob«. In zanimivo, nihče od naštetih ni bil nepopisan list, še najbolj neomadeževan je bil Cerar, ki je prej deloval samo v akademskem svetu in bi lahko v zrelih letih brez težav postal ustavni sodnik. Janković in Šarec sta bila župana, Bratuškova uradnica na ministrstvu za finance (in nato poslanka), Golob pa je bil, kot smo že pisali, leta 1999 funkcionar na gospodarskem ministrstvu, ki ga je takrat vodila Tea Petrin. Bil je član LDS, Pozitivne Slovenije, sedaj pa je šef Gibanja Svoboda. No, za Prebiliča je Kučan že izjavil, da ni novi obraz. Kot bi ga hotel na neki način opravičiti.

Bo prišla na pomoč umetna inteligenca?

Doslej smo imeli že kar nekaj eksperimentov z »novimi obrazi« v slogu »samo da ni Janša«. In čisto vsak doslej se je končal z razsulom v državi, medtem ko so nosilci teh eksperimentov odfrčali na smetišče zgodovine. Toda bil bi krivičen, če bi pokazal s prstom na svoj narod kot na nekakšnega kolektivnega krivca za stanje. Noben politični eksperiment se namreč ne začne »tja v tri dni«, ampak poteka skrajno premišljeno, saj gre za živahen projekt s celo armado raziskovalcev javnega mnenja, ki ves čas »merijo temperaturo« med ljudmi, medtem ko botri sestankujejo po gostilnah in na tej podlagi ustvarjajo nove strategije ohranjanja oblasti, kot je že pred leti v knjigi »Padle maske« razkril Kučanov ostareli svetovalec in nekdanji zasliševalski »humanist z očali« Zdenko Roter. Po skorumpiranem županu, finančno pismeni šivilji, etičnem pravniku, vaškem zabavljaču in kšeftarju z elektriko nam globoka država sedaj ponuja okoljsko ozaveščenega obramboslovca, ki tako kot vsi prej našteti nikoli ne bo samostojen dejavnik vodenja, ampak samo marioneta botrov, tj. neizvoljenih voditeljev in »nekronanih kraljev« Slovenije. Si res želimo še ene prevare in novih zapravljenih priložnosti? Ali pa nam bodo naslednje »nove obraze« izdelali kar s pomočjo umetne inteligence?

V ozadju stoji Golobič

No, Prebilič verjetno sedaj čaka na izid sojenja v zadevi Trenta, saj naj bi bila maja letos znana prvostopenjska sodba. In »strici« računajo, da se senat celjskega okrožnega sodišča ne bo izneveril pričakovanjem in bo potunkal trojico obtoženih (Janez Janša, Branko Kastelic, Klemen Gantar). To bi bil še en silovit pravosodni škandal, če se to zgodi. A na nesrečo naše demokracije ima tranzicijska levica v pesti večino ustavnih sodnikov. Je pa ironično, da je Prebilič pred davnimi leti užaljeno zapustil SD, slednja pa naj bi ga podprla za premierja? Bolno. No, v Prebiličevem ozadju pa je vedno vplivni Gregor Golobič, eden od vodij frakcij znotraj tranzicijske levice, ki pa ga Golobovi ne marajo preveč. Ne pozabimo namreč, da ekipa pod vodstvom Vesne Vuković prihaja iz nedrij vplivnega Boruta Jamnika, Golobičevega tekmeca …