Malce drugačen “vojaški pogreb” za Zdenka Roterja: zbrali so se vojaki globoke države s Kučanom na čelu

Piše: Nova24tv.si

Kot smo že poročali, je pred tednom svoj zadnji zemeljski vzdihljaj na zemlji naredil bivši udbovec Zdenko Roter, ki je dočakal kar 99 let. Gre za enega ključnih akterjev v povojnih komunističnih zločinih, predvsem zaradi svojega delovanja v tajni politični policiji, v času osamosvojitve pa gre za pomembnega svetovalca iz kroga skrajne frakcije slovenske levice pod vodstvom Milana Kučana. Njegov pogreb je bil več kot le zadnje slovo – slovenska skrajna levica se je prišla preštet in simbolično prikazat zavezanost svojim gospodarjem v Murglah.

Pogreb je bil takšen, kot se pač spodobi za nekoga, ki je bil pomemben člen tajne policije komunistične strahovlade.

Prišli so partizanski “borci” oziroma starejši gospodje v maškarah partizanskih borcev, manjkale niso zastave totalitarnega režima in rdeče zvezde socialistične internacionale.

Na pogrebu pa se je trlo znanih obrazov slovenske leve politične tranzicije, ki so zaznamovali obdobje po osamosvojitvi. Seveda ni manjkal predzadnji predsednik CK ZK Milan Kučan. Roter je bil v poosamosvojitvenem obdobju njegov zaupnik in svetovalec, skupaj pa sta tvorila takšno mednarodno politiko, da je celo levičar Janez Drnovšek rekel, da gre za skrajno frakcijo levice. Ko na kakšen dogodek pride Kučan, je skoraj nemogoče, da ga ne bi spremljali njegovi zvesti politični sopotniki.

Pogreba se je udeležil tudi Kučanov zaupnik Niko Toš, ki je bil tudi eden izmed govorcev. Kot Roter je bil tudi Toš eden od ustanoviteljev zloglasnega društva socialističnih etatistov Forum 21.

Prišel je Kučanov “zlati deček” Gregor Golobič, nekdanji politik in ustanovitelj stranke Zares, ki naj bi Roterja pogosto obiskoval tudi za časa življenja – tako se pač prepletajo življenja slovenskih “liberalcev” z visokimi predstavniki totalitarnega režima.

Manjkal ni niti Bogdan Biščak, nekdanji generalni sekretar propadle stranke LDS, sicer predstavnik trde struje znotraj liberalnih demokratov, ki je v Drnovškovi stranki na tiho vodila Kučanovo linijo politike. Tako Biščak kot Golobič sta znana kot pomembna strica iz ozadja, ki sta pomagala ustanoviti propadli projekt Koalicija ustavnega loka (KUL).

Prišlo je ozadje, trenutni politiki si ne upajo

Na pogreb so torej prišli arhetipski pripadniki globoke države oziroma mitološki “strici iz ozadja”, ki lutkam v aktualni levi politiki dajo svoj žig odobravanja – tega nato mediji prelevijo v medijsko podporo in skoraj zagotovljeno polovico volilnega telesa. Zanimivo pa je, da na Roterjev pogreb niso prišli aktualni politiki, temveč le strici, ki niti vodijo iz ozadja. Trenutni politiki se najbrž zavedajo lekcije, ki so jo dobili letos, ko je Evropski parlament sprejel resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji.

Odkrito koketiranje s komunizmom in maliki njegovega obstoja je škodljivo za mednarodni ugled. Internacionalizacija slovenske restavracije komunističnih idealov in bivšega jugoslovanskega sistema je torej svojevrsten dosežek slovenske desne politike, ki je naredila aktualno levo politiko vendarle bolj previdno. Seveda Kučanu, Biščku in Golobiču mednarodni ugled ne pomeni več veliko – pomembno je, da obvladujejo levico v Sloveniji. Naslednji novi obraz pa bo – na žalost udeležencev Roterjevega pogreba – moral pogledovati tudi proti Bruslju in se izogibati budnemu očesu tistih evropskih poslancev, ki jim je še vedno mar, da kakšen politik v Sloveniji poveličuje komunizem.