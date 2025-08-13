Mahnič: Za helikopterji je Marolt, blizu tudi bodoča soproga premiera

Piše: Spletni časopis

“Korupcija v primeru Leonarda in nakupa helikopterjev je v nebo vpijoča, vse poti pa vodijo do Uroša Marolta in Gibanja svoboda! Uroš Marolt je kader Gregorja Golobiča, saj ga je ta pripeljal k Antonu Majzlu na Mobitel za šefa kadrovske službe. Potem je preko Mirka Bandlja prišel do stikov na MNZ in tam so mu uredili, da je ravno on začel vzdrževati helikopterje policije, kjer gre za vrtoglave zneske in visoke provizije. Uroš Marolt dela z Leonardom preko svojega podjetja v Münchnu, zato je tudi vozil Mercedesa z nemškimi registrskimi tablicami. …”

To je na omrežju X objavil nekdanji sekretar za nacionalno varnost, zadnja leta pa poslanec opozicijske SDS Žan Mahnič. O Tini Gaber kot bodoči ženi Mahnič verjetno piše zaradi govoric, da se nameravata premier Robert Golob in Tina Gaber poročiti in to že v septembru.

Zapisal je Mahnič še:

“Gre za premišljen posel in lovke, ki vodijo v same vrhove stranke Gibanje svoboda. Sistemska korupcija pod Svobodnjaki v Sloveniji cveti, mafija ima svojo državo! Nova vlada bo morala posel forenzično pregledati in sprožiti kazenski pregon proti podpisniku morebitne pogodbe (Boštjan Poklukar?) za nakup teh helikopterjev, Urošu Maroltu in posameznikom iz njegovega kroga in kroga Svobodnjakov, ki pri teh svinjarijah sodelujejo.”

Celotna objava je takšna:

Na posnetku premier Robert Golob s Tino Gaber in pomembnim lobistom Janezom Škrabcem, sicer znanim kot direktorjem gradbenega podjetja Riko in tesnim sodelavcem Stojana Petriča, ki je s Kolektorjem iz Idrije lastnik časopisnega podjetja Delo, skupaj pa uspešno poslujete pri velikih poslih države kot je Drugi tir, predor Karavanke…

Robert Golob, Tina Gaber in Janez Škrabec Foto: Boštjan Podlogar/ STA za KPV

O privatizaciji države in nenavadni politiki, da obveščajo le svoje medije in novinarje v tem primeru, pa opozarjajo iz Planet TV. Luka Svetina je opozoril, da jih notranjem ministrstvo ni povabilo na brifing, novinarko tega medija pa so odslovili, da je to samo za novinarje, ki so si jih izbrali vladajoči.