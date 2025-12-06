Luka Dončić in Anamaria Goltes pozdravila drugo hčerko – ime ji je Olivia

Piše: C. R., STA

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta povila drugo hčerko. Prvorojenki Gabrieli, ki je pred dnevi praznovala drugi rojstni dan, se je pridružila Olivia. Dončić je danes novico potrdil z objavo na Instagramu.

Anamaria Goltes, ki se je z Dončićem spoznala v rosnih najstniških letih, je prvič rodila v Dallasu, tokrat pa je rojstvo potekalo v Sloveniji.

Zvezdnik Los Angeles Lakers je za to priložnost pripotoval v domovino, kjer je ostal nekaj dni.

Par se je zaročil leta 2023 na simboličen datum 7. 7. Številko 77 Dončić namreč nosi na dresu.

Lakers bodo naslednjo tekmo odigrali v gosteh pri Philadelphii.

Tudi uredništvo Demokracije se pridružuje čestitkam!