Ljudska iniciativa Šentjernej: “Si želimo živeti v takšni družbi in okolju, kjer se nasilnežem takole stopi v bran? Andrej, s teboj smo!”

Piše: Moja Dolenjska

22-letni Rom je po brutalnem fizičnem napadu na občana Šentjerneja, ob preteklih 72 obravnavah kaznivih dejanj in 40 ovadbah, dobil zgolj 6 mesecev družbeno koristnega dela. Sojenje je bilo v Novem mestu, na dan, ko je mesto, sodišče, okrožno državno tožilstvo in prostore zapora obiskala pravosodna ministrica Andreja Katič, 26. avgusta 2025.

Na okrajnem sodišču je takrat potekala obravnavana zoper 22-letnega Viktorja Hudoroviča iz Kerinovega grma pri Krškem, ki je 10. junija 2025 brutalno fizično napadel Andreja Goriška iz Dolenje Stare vasi.

Ljudska iniciativa Šentjernej je zdaj zapisala: “Si želimo živeti v taksni družbi in okolju, kjer se nasilnežem takole stopi v bran? Andrej, s teboj smo!”

Rom Hudorovič, ki ima dva otroka, partnerica pa prihaja iz šentjernejske občine, je domačina Goriška napadel na njivi blizu naselja Kozarje in ga z neznanim predmetom (verjetno palico) težko poškodoval, mu povzročil hude telesne poškodbe, vključno z zlomljeno ličnico, počenim nosom in poškodovanimi zobmi.

22-letni Viktor Hudorovič je pristal v priporu, v tem času je bila obtožnica spremenjena v povzročitev lažjih telesnih poškodb, posledično je bilo sojenje na Okrajnem sodišču v Novem mestu. Sodišče mu je po uradni dolžnosti celo dodelilo odvetnika, na koncu pa mu dosodilo približno šest mesecev družbeno koristnega dela, kar sproža ogorčenje. Krajani opozarjajo, da kazen ni sorazmerna s težo dejanja in obsežno kriminalno zgodovino osumljenca. Hudorovič bo moral za dan kazni oddelati dnevno dve uri, sicer pa je že na prostosti.

Družbeno koristno delo je sicer v slovenskem pravnem sistemu alternativna kazen, ki se pogosto izreče za kazniva dejanja srednje ali manjše teže, zlasti če storilec izkaže obžalovanje ali če sodišče meni, da zaporna kazen ne bi bila v javnem interesu. Vendar pa je v tem primeru, glede na osumljenčevo kriminalno zgodovino (72 obravnav in 40 ovadb), odločitev sodišča najmanj skrb zbujajoča.

Primer je tudi del širšega vala nasilnih incidentov v Šentjerneju, ki so povezani z romsko skupnostjo in so v letu 2025 močno odmevali v javnosti. Poleg napada na Andreja Goriška so poročali o več drugih incidentih, vključno z napadom na Andreja Brečka 27. junija 2025, kjer je bil prav tako hudo poškodovan (udarec s kolom po glavi, šivi na glavi). V tem primeru so policisti aretirali dva 29-letna osumljenca, ki sta bila pridržana, nadalje zaenkrat ni znano.

V Šentjerneju so se v zadnjem času zgodili tudi drugi incidenti, povezani z nasiljem, vključno z napadi na policiste (npr. na božični večer 2024, ko so posamezniki grozili in fizično napadli policiste). Občutek negotovosti med prebivalci v Šentjerneju je velik, zato so prebivalci 15. julija pripravili velik protestni shod, organizirala ga je Ljudska iniciativa Šentjernej. Krajani zahtevajo večjo varnost in enakost pred zakonom. Kot kaže, pa tega ne bodo dočakali.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič (SD) je 26. avgusta 2025 ob obisku Novega mesta sicer dejala: “Na Ministrstvu za pravosodje si prizadevamo za učinkovitejše, kakovostnejše in hitrejše sodne postopke. Želimo si dostopno pravosodje, ki deluje v korist vseh državljank in državljanov.”

Hkrati pa zdaj njeno navzočnost tistega dne na sodišču, tožilstvu in v zaporih številni povezujejo tudi z milo kaznijo 22-letnemu Hudoroviču.

Foto, vir: GOV.SI

Več o dogajanjih v času sojenja so poročale Slovenske novice, preberete lahko na povezavi: Palica, kri in zlomljene kosti – sodba šokirala žrtev! Nevarni obsojenec ostal na prostosti