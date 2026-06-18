Ljudje brez zdravnika, ženske brez ginekologa, za otroke z redkimi boleznimi ni posluha, za Parado ponosa pa več kot 500 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja!

Piše: Spletni časopis

Slovenski levi politiki je kot kaže zdrav razum povsem odpovedal oziroma vedo izključno to, kako za izbrance počrpati čim več davkoplačevalskega denarja.

Res žalostno je, da se predvsem predstavniki Levice in nenazadnje tudi predsednica republike nikoli ne fotografirajo ob dolgih vrstah, ko ljudje čakajo na vpis za izbranega zdravnika ali z ženskami, ki ne morejo do ginekologa. Da ne govorimo o otrocih z redkimi boleznimi, ko morajo starši zbirati denar, da jim lahko omogočijo zdravljenje.

🔴 Skoraj 582.000 evrov davkoplačevalskega denarja za parado ponosa?Medtem ko mnogi upokojenci životarijo, mlade družine težko pridejo do stanovanja, zdravstvene vrste pa se daljšajo, se poraja vprašanje: ali so to res prioritete države?Davkoplačevalci..🇸🇮https://t.co/TA8XsCRkII pic.twitter.com/WSgeppsASG — Boris Rakuša (@BorisRakus75935) June 14, 2026

A veliko bolj so v Levici s predsednico republike zadovoljni, ko gre za indoktrinacijo naših otrok ter družbe, skozi vsiljevanje LGBTQ ideologije. Tako lahko spremljamo kako se predstavniki Levice ponosno fotografirajo ob paradi ponosa, predsednica republike pa kar na predsedniško palačo izobesi mavrično zastavo. Vendar pa seveda pri tem uspešno skrbijo, da se zadeva plačuje iz davkoplačevalskega denarja.

Ob vsem tem, ko so ljudem kršene nenazadnje ustavne pravice, ker po mnenju Levice in levice ni denarja oziroma se gredo socialno družbo v kateri pa delavni ljudje plačujejo za tiste, ki uspešno ožemajo državno blagajno. Pri tem Parada ponosa ni nobena izjema, saj je uspela v zadnjih 10 letih od države “pobrati” več kot pol milijona davkoplačevalskega denarja, a jutri bodo ljudje lahko poslušali od predstavnikov Levice, kako gre ob tem za nestrpno družbo, hkrati pa da želi država privatizirati zdravstvo. Sami pa so tudi zaradi takšnih transferjev ropali javni zdravstveni sistem.