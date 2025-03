Levičarski nateg: Obljubil stanovanja za sedem evrov na kvadrat, dobili pa smo drastično povišanje cen nepremičnin

Slovenija je cilj zmanjšanja neto letne rasti pozidanih zemljišč, ki izhaja iz evropske strategije za tla (EU Soil Strategy) integrirala v državne strategije in programe (Nacionalni program varstva okolja 2030 in Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050):

• Nacionalni program varstva okolja 2030 predvideva zmanjšanje neto letnega prirasta pozidanih zemljišč za 25 % do leta 2030 in ničelni prirast pozidanih površin od leta 2050 naprej. Tla so neobnovljiv naravni vir, njihovo nastajanje in obnavljanje traja desetine tisočletij, so pa zaradi zagotavljanja ekosistemskih storitev življenjskega pomena za ljudi in okolje.

• Skladno s 76. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) (ZVO-2) predstavlja vsebina Nacionalnega programa varstva okolja 2030 okoljsko izhodišče.

• To izhodišče je bilo upoštevano tudi v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050) in se udejanja skozi instrumente urejanja prostora (ki so prostorsko načrtovalski ukrepi in ukrepi zemljiške politike po ZUreP-3). SPRS 2050 vsebuje cilj zmanjševanja letnega neto prirasta pozidanih zemljišč do 0 % v letu 2050 ter zmanjšanja deleža razvrednotenih območij