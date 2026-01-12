Levičarji na nogah zaradi grožnje nekoristnim nevladnikom, da jim bo Janša zaprl proračunske pipice

Piše: I. K.

Vsakič, ko desnica izpostavi problematiko financiranja nevladnih organizacij, je odgovor levice predvidljiv: začnejo se skrivati za gasilci, o katerih desnica seveda sploh ne govori (ti se lahko formalno-pravno organizirajo tudi drugače kot skozi Zakon o nevladnih organizacijah), na drugi strani pa nevladne organizacije predstavljajo kot neke varuhe človekovih pravic, čeprav je praktično že vsem jasno, da gre za poskus kanaliziranja javnega denarja. Oglasila se je poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak.

Spomnimo. Prvak opozicije Janez Janša je razburkal levo javnost in medije z izjavo, da bo prva stvar, ki jo bodo naredili v novi vladi, zapiranje finančnih pipic nevladnim organizacijam. “Na teh volitvah se pač iste prevarane da prodati. To je ugotovila tudi ta koalicija. In zdaj naenkrat vse tisto, kar bi morali narediti v tem mandatu, obljubljajo za naslednji mandat.” je še povedal.

Nevladniki, ki so iz črpanja davkoplačevalskega denarja naredili pravo industrijo, so seveda na nogah.

Poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak je napoved predsednika SDS Janeza Janše o ukinitvi financiranja nevladnih organizacij bizarno označila za “napad na demokracijo”. Po njenem mnenju gre za poskus utišanja kritičnih glasov civilne družbe ter za nevarnost tudi za institucije, ki varujejo človekove pravice. Poudarila je, da so nevladne organizacije ključen del družbe, zlasti ob krizah, kot so poplave, saj lahko hitro in učinkovito pomagajo tam, kjer država nima takojšnjih rešitev. Dodala je, da nevladniki sredstva pridobivajo transparentno prek javnih razpisov in svoje delo strogo upravičujejo, za pridobivanje sredstev pa morajo predložiti veliko dokazil.

Svobodnjakom je v imenu SDS odgovoril Luka Simonič, predsednik strankinega podmladka. Dejal je, da bodo v novi Janševi vladi vzeli sredstva zgolj tistim, “ki levim strankam služijo kot propagandno trobilo in družbi ničesar ne doprinesejo! Več sredstev pa bomo namenili za gasilce, športna in kulturna društva in humanitarne organizacije.“

‼️DOVOLJ JE BILO LAŽI LEVIH, REŽIMSKIH NEVLADNIKOV‼️ @luka_simonic: “Ne drži, da bomo v @strankaSDS vzeli financiranje nevladnim organizacijam – vzeli ga bomo samo tistim, ki levim strankam služijo kot propagandno trobilo in družbi ničesar ne doprinesejo! ❌

Levica zapostavlja gasilce, z milijoni zasipa svojo “vojsko” nevladnikov

Kje so skrajno leve organizacije, ki prek ezoteričnih, za lase privlečenih javnih razpisov pridobivajo davkoplačevalska sredstva, pomagale pri poplavah, ve le Tereza Novak. Morda je zopet imela v mislih staro fabulo o gasilcih, čeprav so na desnici že večkrat povedali, da bi gasilcem sredstva še povišali.

Pri tem je vredno poudariti: gasilci iz naslova nevladnega delovanja dobivajo okoli 50 tisoč evrov, le Danes je nov dan – inštitut Filipa Dobrančiča – Mukija pa je do zdaj iz javnih sredstev prejel 580 tisoč evrov, Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost Maska (dom zloglasnih “treh Janezov Janš) skoraj 3 milijone evrov, Mirovni inštitut že neverjetnih 6.3 milijona evrov. Vsem so se dohodki v času trenutne vlade občutno povečali.

Svoje je pristavila tudi neformalna članica vlade RS, direktorica t. i. “raziskovalnega inštituta 8. marec”, ko je rekla: “Mislim, da se lahko potem Janez Janša kar samoukine. Zato, ker vemo, da že leta mreža okoli njegove stranke in strankarski aparat dobivata milijone iz Madžarske, ki so pač nepojasnjeni. Žal mi teh milijonov nismo videli. Inštitut 8. marec konkretno ne prejema davkoplačevalskega denarja.” Njena izjava je seveda popolna laž, ki bi morala biti kaznovana s civilno in kazensko tožbo. SDS seveda ne dobiva nobenih sredstev iz Madžarske, na drugi strani pa 8. marec nikoli več ne bo mogel trditi, da sredstev ne pridobiva iz davkoplačevalskega denarja. Še več, financirajo se iz tujine, pri čemer nikoli niso pojasnili, od kje jim 1,5 milijona evrov za njihovo politično delovanje. Kar pa je skrajno sporno, saj financiranje iz tujine za politične kampanje, ni dovoljeno.

Vojska leve politike

Spomnimo, celo vlada priznava, da so skrajno levi nevladniki del njihove propagandne mašinerije. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je nevladne organizacije označil za svojega “partnerja pri oblikovanju politik dela ministrstva.” Lahko bi torej na nek način označili za vladne, oz. paravladne organizacije, saj se že skoraj rutinsko financirajo iz davkoplačevalskih projektov.

Javni razpisi za dvorne nevladnike s strani različnih resorjev se kar vrstijo, vsem po vrsti pa so dohodki po začetku Golobovega mandata eksplodirali. Pri tem vladi ideološko pomagajo na vsakem koraku: vzpodbujajo socialno uravnilovko, državni prevzem javnega zdravstva, nacionalizacijo zasebnega premoženja, promocijo prebujenske kulture…

Primer ki razkriva vse razsežnosti davkoplačevalskega ropa

Slovenska vladno/nevladna se sicer vedno sklicuje na gasilce in na to kako so nevladniki potrebni. Ponazoritev kakšen rop davkoplačevalskih sredstev so javni razpisi namenjeni NVO-jem dala komaj afera javnega razpisa MJU, kjer je sredstva dobil tudi inštitut Kaje Primorac, nekdanje poslovne partnerke, takratne ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik.

Spomnimo, Inštitut za preučevanje enakosti spolov (IPES) Kaje Primorac je mogoče najti na naslovu Glavni trg 17 b v Mariboru, poštni nabiralnik si deli s podjetjem Smart Center, torej podjetjem, ki ga je Kaja Promorac ustanovila skupaj s Sanjo Ajanović Hovnik, ta pa je leta 2023 svoj delež podarila svoji mami Dragani Marjanović. Podjetje sicer nima zaposlenih kot tudi ne lastnih prostorov. “Ne gre za slamnato podjetje. Podjetje je aktivno in deluje,” sicer zatrjuje.

Projekti, pri katerih je sodelovala Primorčeva kot prijaviteljica, partnerica in svetovalka, so od skupno 6,9 milijona evrov prejeli 813.000 evrov odobrenih sredstev, torej kar 12 odstotkov vsega razpisanega denarja.

IPES pa je na razpisu dobil 300 tisoč evrov, a šele potem, ko je ministrica podpisala spremembo pravil. Za druge NVO-je je podjetje Smart Center pripravljalo projekte v zameno za 7-odstotno provizijo. Če zadeve ne bi odjeknile v javnosti, bi Smart Center, ki je v solastništvu ministričine mame in je za več nevladnih organizacij v zameno za 7-odstotno provizijo pripravljal projekte na razpisu ministrstva za javno upravo, po poročanju Tarče prejel vsaj 10.300 evrov.

Kam pa je šlo 6,9 milijona evrov? V besedno solato. Za: “Pripravo nacionalne strategije za uresničevanje načela skladnosti politik za trajnostni razvoj, vzpostavitev učinkovitega okvira za zagotavljanje dostopne, ustrezne in varne obravnave reproduktivnih pravic vseh posameznikov in posameznic, pripravo prve nacionalne Strategije za spodbujanje žensk za zasedanje vodilnih položajev v gospodarstvu ter aktivno vključevanje priseljencev in priseljenk na trg dela.”

Ko je odjeknila afera, nobeden od NVO-jev ni želel pojasnjevati, kaj njihove naloge po javnem razpisu sploh zajemajo. Tarča pa je takrat pokazala, da so nekateri programi nevladnikov, za katere dobijo več sto tisoč evrov davkoplačevalskega denarja, povsem puhli, brez jasnih ciljev, včasih pa obljubljajo “pomoč državljanom”, ki je povsem nekoristna in je na koncu sploh ne izvedejo.

Nevladni modus operandi

Predlani so se Slovenci držali za glavo, ko se je razkrivala mreža tovarišijskega deljenja javnega denarja dvornim nevladnikom. Videli so, kako prazni so projekti, kako veliko denarja se zanje porabi in kako si sredstva med seboj dobesedno delijo politični in nevladni prijatelji. Javnost je bila razburjena, a je nato hitro pozabila, ko je odstopila ministrica Sanja Ajanović Hovnik.

Resnica pa je, da je tak način poslovanja modus operandi slovenskega financiranja nevladnih organizacij. Gre za slabo prikrit poskus sifoniranja davkoplačevalskega denarja v zasebne žepe – a ne katerekoli. V žepe levičarskih aktivistov, ki so se v letih 2020 do 2022 aktivno borili levi politiki priboriti oblast. Ta pa jih je na koncu nagradila. Jasno je, da so danes na nogah, ko je Janez Janša napovedal zaprtje pipic.