Lazar Potrebić, vodja foruma Salona Liberté, v intervjuju za Demokracijo: »Tisti, ki nasprotujemo prebujenski kulturi se moramo povezovati«

Piše: Andrej Sekulović

Lazar Potrebić je vodja foruma Salon Liberté v Bruslju, ki organizira panele za mlade, da odkrito govorijo o trenutnih družbenopolitičnih vprašanjih. Z njim smo se pogovarjali o samem forumu, ki ga vodi, pa tudi o škodljivih posledicah relativizma vrednot v družbi ter o zgrešeni politiki Bruslja.

Ste vodja mladinske platforme Salon Liberté, ki deluje v Bruslju ter je namenjena prosti izmenjavi idej in mnenj med mladimi, obravnava pa različna aktualna vprašanja. Nam lahko poveste kaj več o glavnih dejavnostih foruma?

Salon Liberté je mladinski forum v Bruslju, kjer se mladi srečujejo, da bi razpravljali o žgočih političnih temah v Evropski uniji. Ta čas organiziramo pogovorna omizja enkrat mesečno. Bruselj je mesto različnih organizacij, ki ponujajo številne dejavnosti, tudi tovrstna omizja, ki pa so velikokrat ideološko enostranska, saj se velika večina udeležencev strinja z zdajšnjim »mainstreamom«, zaradi česar primanjkuje resničnih razprav. Skupaj s prijateljem sva ustanovila Salon Liberté, da bi združila mlade z različnimi političnimi usmeritvami in skušala nanje vplivati. Privabljamo mlade iz levice in sredine. Na koncu vsakega dogodka imamo tudi neformalni del, tako imenovano mreženje, kjer se debata nadaljuje. Sam menim, da je dogodek uspešen, če nam uspe zasaditi vsaj majhno seme dvoma v mlade ume, zaradi katerega začnejo preizpraševati svoja prepričanja. V prihodnosti bomo ponujali novo vsebino, kot so podkasti in spletni članki, najbolj pa se posvečamo ustvarjanju resničnega omrežja za mlade v mestu, ki hočejo razmišljati drugače.

Sodelujete tudi z drugimi podobnimi platformami ali projekti?

Kar zadeva naše partnerje, smo imeli srečo, da smo spoznali posameznike in organizacije, ki se zanimajo za naše dejavnosti. Določeno podporo nam daje MMC (Mathias Corvinus Collegium) Bruselj, naše dogodke pa, zahvaljujoč Flamskemu klubu za umetnost, znanost in literaturo, prirejamo na odlični lokaciji v središču mesta. Srečo imamo, da se nam je ponudila priložnost prirejati dogodke, kot jih želimo, o temah, ki jih sami izberemo.

Med vprašanji, ki jih obravnavate, so tudi množične migracije. Kako gledate na to težavo? Kje iskati rešitve in po kom se pri tem zgledovati?

Kot ste opazili, bo ravno naš naslednji dogodek namenjen vprašanju migracij. Menim, da je to za mlade zelo pomembna tema, saj smo mi tisti, ki se moramo odločiti, v kakšni Evropi hočemo živeti. Slabo je, da smo že od leta 2015 priča migrantskemu valu. Jasno je postalo, da so bile takratne odločitve evropskih držav napačne. Primer dobrega odziva je Madžarska, ki se je uspešno zoperstavila nezakonitim migracijam, zaradi česar se še danes sooča s kritikami.

Celoten intervju si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!